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الإصابة تنهي موسم " المقهوي" مع الأهلي

يحتاج إلى برنامج تأهيلي ولياقي مكثف

يدخل لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي، برنامجًا تأهيليًا ولياقيًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة ، بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة.
ومن المرجح عدم مشاركة المقهوي فريقه بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث إن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
يُذكر أن الأهلي يحل في المركز الثالث بـ43 نقطة.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الإصابة تنهي موسم " المقهوي" مع الأهلي
سبق

يدخل لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي، برنامجًا تأهيليًا ولياقيًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة ، بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة.
ومن المرجح عدم مشاركة المقهوي فريقه بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث إن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
يُذكر أن الأهلي يحل في المركز الثالث بـ43 نقطة.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
09:01 PM

الإصابة تنهي موسم " المقهوي" مع الأهلي

يحتاج إلى برنامج تأهيلي ولياقي مكثف

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صحيفة سبق الإلكترونية - جدة
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يدخل لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي، برنامجًا تأهيليًا ولياقيًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة ، بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة.
ومن المرجح عدم مشاركة المقهوي فريقه بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث إن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
يُذكر أن الأهلي يحل في المركز الثالث بـ43 نقطة.

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