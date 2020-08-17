يدخل لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي، برنامجًا تأهيليًا ولياقيًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة ، بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة.
ومن المرجح عدم مشاركة المقهوي فريقه بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث إن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
يُذكر أن الأهلي يحل في المركز الثالث بـ43 نقطة.
الإصابة تنهي موسم " المقهوي" مع الأهلي
يحتاج إلى برنامج تأهيلي ولياقي مكثف
يدخل لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي، برنامجًا تأهيليًا ولياقيًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة ، بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة.
ومن المرجح عدم مشاركة المقهوي فريقه بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث إن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
يُذكر أن الأهلي يحل في المركز الثالث بـ43 نقطة.
يدخل لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي، برنامجًا تأهيليًا ولياقيًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة ، بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة.
الإصابة تنهي موسم " المقهوي" مع الأهلي
يحتاج إلى برنامج تأهيلي ولياقي مكثف
يدخل لاعب وسط الأهلي حسين المقهوي، برنامجًا تأهيليًا ولياقيًا مكثفًا خلال الفترة المقبلة ، بعد تعرضه للإصابة في أربطة الركبة.
ومن المرجح عدم مشاركة المقهوي فريقه بقية مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم ، حيث إن اللاعب سيخضع لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي بالنادي.
يُذكر أن الأهلي يحل في المركز الثالث بـ43 نقطة.