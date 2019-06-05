النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

الباحة.. العرضة حاضرة في احتفالات أهالي جبل شدا الأسفل بالعيد

يتناول السكان وجبة الإفطار الجماعي ويزورون بعضهم والقرى الأخرى

احتفل أهالي جبل شدا الأسفل بمحافظة المخواة التابع لمنطقة الباحة، يوم أمس الثلاثاء، بعيد الفطر المبارك الذي أظهر فيه الأهالي فرحتهم بالعيد؛ وذلك من خلال تعدد الفعاليات التي شهدتها مختلف قرى الجبل ومن أهمها العرضة الشعبية.

الجدير بالذكر أن أهالي جبل شدا الأسفل بمنطقة الباحة، دأبوا على إقامة احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك منذ سنين طويلة وعلى مستوى جميع القرى، فبعد أداء صلاة العيد يقف الناس داخل المصلى للسلام على بعضهم والتهنئة بحلول العيد.

ويليها مباشرة توجه الجميع إلى مكان قريب من مصلى العيد لتناول وجبة الإفطار ومن ثم يقوم الأهالي بالزيارات على القرى الأساسية والكبيرة في الجبل؛ للمعايدة وتناول القهوة وبعض الأكلات الشعبية حتى المساء.

وتختتم المعايدة على إيقاعات العرضة الشعبية؛ حيث يستقرون في آخر قرية بالجبل وفيها يحلو السهر على إيقاعات العرضة الشعبية إلى ساعات متأخرة من الليل.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
الباحة.. العرضة حاضرة في احتفالات أهالي جبل شدا الأسفل بالعيد
سبق

احتفل أهالي جبل شدا الأسفل بمحافظة المخواة التابع لمنطقة الباحة، يوم أمس الثلاثاء، بعيد الفطر المبارك الذي أظهر فيه الأهالي فرحتهم بالعيد؛ وذلك من خلال تعدد الفعاليات التي شهدتها مختلف قرى الجبل ومن أهمها العرضة الشعبية.

الجدير بالذكر أن أهالي جبل شدا الأسفل بمنطقة الباحة، دأبوا على إقامة احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك منذ سنين طويلة وعلى مستوى جميع القرى، فبعد أداء صلاة العيد يقف الناس داخل المصلى للسلام على بعضهم والتهنئة بحلول العيد.

ويليها مباشرة توجه الجميع إلى مكان قريب من مصلى العيد لتناول وجبة الإفطار ومن ثم يقوم الأهالي بالزيارات على القرى الأساسية والكبيرة في الجبل؛ للمعايدة وتناول القهوة وبعض الأكلات الشعبية حتى المساء.

وتختتم المعايدة على إيقاعات العرضة الشعبية؛ حيث يستقرون في آخر قرية بالجبل وفيها يحلو السهر على إيقاعات العرضة الشعبية إلى ساعات متأخرة من الليل.

05 يونيو 2019 - 2 شوّال 1440
01:51 PM

الباحة.. العرضة حاضرة في احتفالات أهالي جبل شدا الأسفل بالعيد

يتناول السكان وجبة الإفطار الجماعي ويزورون بعضهم والقرى الأخرى

A A A
سلطان السهيمي - الباحة
0
1,355

احتفل أهالي جبل شدا الأسفل بمحافظة المخواة التابع لمنطقة الباحة، يوم أمس الثلاثاء، بعيد الفطر المبارك الذي أظهر فيه الأهالي فرحتهم بالعيد؛ وذلك من خلال تعدد الفعاليات التي شهدتها مختلف قرى الجبل ومن أهمها العرضة الشعبية.

الجدير بالذكر أن أهالي جبل شدا الأسفل بمنطقة الباحة، دأبوا على إقامة احتفالاتهم بعيد الفطر المبارك منذ سنين طويلة وعلى مستوى جميع القرى، فبعد أداء صلاة العيد يقف الناس داخل المصلى للسلام على بعضهم والتهنئة بحلول العيد.

ويليها مباشرة توجه الجميع إلى مكان قريب من مصلى العيد لتناول وجبة الإفطار ومن ثم يقوم الأهالي بالزيارات على القرى الأساسية والكبيرة في الجبل؛ للمعايدة وتناول القهوة وبعض الأكلات الشعبية حتى المساء.

وتختتم المعايدة على إيقاعات العرضة الشعبية؛ حيث يستقرون في آخر قرية بالجبل وفيها يحلو السهر على إيقاعات العرضة الشعبية إلى ساعات متأخرة من الليل.

اعلان

بالأرقام

200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
23,325
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
31,160
29 مليار ..

29 مليار ..

25 أكتوبر
18,293
31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
32,931

كاريكاتير

#تراجع_السياحه_في_تركيا

المقالات

قمم ثلاث.. مصير واحد

قمم ثلاث.. مصير واحد

سعيد آل جندب
منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

منظمة هيومن رايتس ووتش "الإنسمالية"

حمد العرق الغفراني
السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

السعودية تدهش العالم بهذا الإنجاز

حواء القرني
قمم مكة تجمع الأمة

قمم مكة تجمع الأمة

سلطان رديف
عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عمدة الحي.. هل يصمد الموروث في زمن العولمة؟

عبدالغني الشيخ
"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

"ليوان" المديفر.. وتحصين الشباب!!

عبدالرحمن القحطاني
هدية المملكة للأمة العربية

هدية المملكة للأمة العربية

ماجد البريكان
من مكة تستمر العطاءات..!

من مكة تستمر العطاءات..!

صالح المسلّم
راتب شهر رمضان.. غير..!!

راتب شهر رمضان.. غير..!!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة