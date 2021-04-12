النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

دبابات وأفراد وناسف.. كم لغماً انتزعها "مسام" في أسبوع باليمن؟

إجمالي ما أنجزه المشروع 232 ألفاً زرعها "الحوثي" بمختلف المناطق

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021م، من انتزاع 1,665 لغمًا في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 232,257 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة، خلال هذا الأسبوع، بين 5 ألغام مضادة للأفراد، و468 لغمًا مضادًا للدبابات، و1,149 ذخيرة غير متفجرة، و43 عبوة ناسفة.

وقد نُزع من مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف 119 لغمًا مضادًا للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة بالضالع تمكن فريق "مسام" من إزالة لغم واحد مضاد للأفراد و17 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة وعبوة ناسفة واحدة، إضافة إلى نزع 20 لغمًا مضادًا للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وفي مديرية زنجبار بمحافظة لحج نزع الفريق 124 ذخيرة غير متفجرة.

وتم نزع 91 لغمًا مضادًا للدبابات و433 ذخيرة غير متفجرة بمحافظة مأرب، إلى جانب 18 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية عين بمحافظة شبوة، وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة تم نزع 198 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة نجح فريق "مسام" في نزع 57 ذخيرة غير متفجرة و36 لغمًا مضادًا للدبابات إضافة إلى 40 عبوة ناسفة.

كما تم في محافظة تعز نزع 21 لغمًا مضادًا للدبابات و101 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، وفي مديرية المخا تم نزع 31 لغمًا مضادًا للدبابات و50 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين، إضافة إلى إزالة 24 لغمًا مضادًا للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و 91 لغما مضادا للدبابات و 162 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" إلى تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مسام

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
دبابات وأفراد وناسف.. كم لغماً انتزعها "مسام" في أسبوع باليمن؟
سبق

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021م، من انتزاع 1,665 لغمًا في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 232,257 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة، خلال هذا الأسبوع، بين 5 ألغام مضادة للأفراد، و468 لغمًا مضادًا للدبابات، و1,149 ذخيرة غير متفجرة، و43 عبوة ناسفة.

وقد نُزع من مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف 119 لغمًا مضادًا للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة بالضالع تمكن فريق "مسام" من إزالة لغم واحد مضاد للأفراد و17 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة وعبوة ناسفة واحدة، إضافة إلى نزع 20 لغمًا مضادًا للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وفي مديرية زنجبار بمحافظة لحج نزع الفريق 124 ذخيرة غير متفجرة.

وتم نزع 91 لغمًا مضادًا للدبابات و433 ذخيرة غير متفجرة بمحافظة مأرب، إلى جانب 18 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية عين بمحافظة شبوة، وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة تم نزع 198 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة نجح فريق "مسام" في نزع 57 ذخيرة غير متفجرة و36 لغمًا مضادًا للدبابات إضافة إلى 40 عبوة ناسفة.

كما تم في محافظة تعز نزع 21 لغمًا مضادًا للدبابات و101 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، وفي مديرية المخا تم نزع 31 لغمًا مضادًا للدبابات و50 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين، إضافة إلى إزالة 24 لغمًا مضادًا للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و 91 لغما مضادا للدبابات و 162 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" إلى تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

12 إبريل 2021 - 30 شعبان 1442
02:37 PM

دبابات وأفراد وناسف.. كم لغماً انتزعها "مسام" في أسبوع باليمن؟

إجمالي ما أنجزه المشروع 232 ألفاً زرعها "الحوثي" بمختلف المناطق

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
0
89

تمكن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، خلال الأسبوع الأول من شهر أبريل 2021م، من انتزاع 1,665 لغمًا في اليمن، ليبلغ إجمالي ما تم نزعه منذ بداية المشروع حتى الآن 232,257 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بمختلف المناطق اليمنية.

وتنوعت الألغام المنزوعة، خلال هذا الأسبوع، بين 5 ألغام مضادة للأفراد، و468 لغمًا مضادًا للدبابات، و1,149 ذخيرة غير متفجرة، و43 عبوة ناسفة.

وقد نُزع من مديرية خب الشعف بمحافظة الجوف 119 لغمًا مضادًا للدبابات و12 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية قعطبة بالضالع تمكن فريق "مسام" من إزالة لغم واحد مضاد للأفراد و17 لغمًا مضادًا للدبابات وذخيرة غير متفجرة واحدة وعبوة ناسفة واحدة، إضافة إلى نزع 20 لغمًا مضادًا للدبابات و4 ذخائر غير متفجرة بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة، وفي مديرية زنجبار بمحافظة لحج نزع الفريق 124 ذخيرة غير متفجرة.

وتم نزع 91 لغمًا مضادًا للدبابات و433 ذخيرة غير متفجرة بمحافظة مأرب، إلى جانب 18 لغمًا مضادًا للدبابات في مديرية عين بمحافظة شبوة، وفي مديرية عتق بمحافظة شبوة تم نزع 198 ذخيرة غير متفجرة، وفي مديرية عسيلان بمحافظة شبوة نجح فريق "مسام" في نزع 57 ذخيرة غير متفجرة و36 لغمًا مضادًا للدبابات إضافة إلى 40 عبوة ناسفة.

كما تم في محافظة تعز نزع 21 لغمًا مضادًا للدبابات و101 ذخيرة غير متفجرة في مديرية الوازعية، وفي مديرية المخا تم نزع 31 لغمًا مضادًا للدبابات و50 ذخيرة غير متفجرة وعبوتين ناسفتين، إضافة إلى إزالة 24 لغمًا مضادًا للدبابات و7 ذخائر غير متفجرة، إلى جانب نزع 4 ألغام مضادة للأفراد و 91 لغما مضادا للدبابات و 162 ذخيرة غير متفجرة في مديرية ذباب.

ويسعى مركز الملك سلمان للإغاثة من خلال مشروع "مسام" إلى تطهير المناطق اليمنية من الألغام، وتعزيز الأمن فيها، والتصدي للتهديدات المباشرة لحياة الشعب اليمني.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
11,070
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,006
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
30,252
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
31,342

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

الإسلام والإسرائيليات!!

الإسلام والإسرائيليات!!

غسان محمد عسيلان
"خلينا في الأهم"..!!

"خلينا في الأهم"..!!

بدر الغامدي
حالة دخيلة

حالة دخيلة

عبدالمحسن الحارثي
تناقض غير مبرَّر

تناقض غير مبرَّر

مها الجبر
مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

مفاهيم عصرية للمسؤولية الاجتماعية

علي آل شرمة
السعودية وحماية البيئة

السعودية وحماية البيئة

غسان محمد عسيلان
جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

جهاز التعاونية درايف.. سلامتك تهمنا

برجس البرجس
جيلٌ لا يشبه أحدًا

جيلٌ لا يشبه أحدًا

مها الجبر
أعيدوا جمجمة العرب!!

أعيدوا جمجمة العرب!!

عبدالمحسن الحارثي
رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

رمضان و"عراك" ما قبل الإفطار..!!

محمد الصيعري

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟
العلاقات الأمريكية - الحوثية.. ماذا خلف الدعوات اللطيفة والمزاعم الإنسانية وتجاهل مصالح الحلفاء؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة