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عمرها 40 عامًا.. اتفاقيةٌ لتسليم المجرمين بين المملكة والإمارات وعمان وقطر

نشرتها دارة الملك عبدالعزيز اليوم وكان الملك خالد قد وقّعها في عام 1982

تحت عنوان "مختارات أم القرى"، نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة لصدور مرسوم ملكي، بالمصادقة على اتفاقية تعاون أمني بين المملكة العربية السعودية وكل من سلطنة عمان ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، تعود للعام ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

ويشمل المرسوم المُوَقّع باسم الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز آل سعود، التعاون الأمني مع الدول الثلاث في تسليم المجرمين.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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عمرها 40 عامًا.. اتفاقيةٌ لتسليم المجرمين بين المملكة والإمارات وعمان وقطر
سبق

تحت عنوان "مختارات أم القرى"، نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة لصدور مرسوم ملكي، بالمصادقة على اتفاقية تعاون أمني بين المملكة العربية السعودية وكل من سلطنة عمان ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، تعود للعام ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

ويشمل المرسوم المُوَقّع باسم الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز آل سعود، التعاون الأمني مع الدول الثلاث في تسليم المجرمين.

18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
11:05 AM

عمرها 40 عامًا.. اتفاقيةٌ لتسليم المجرمين بين المملكة والإمارات وعمان وقطر

نشرتها دارة الملك عبدالعزيز اليوم وكان الملك خالد قد وقّعها في عام 1982

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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1,949

تحت عنوان "مختارات أم القرى"، نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة لصدور مرسوم ملكي، بالمصادقة على اتفاقية تعاون أمني بين المملكة العربية السعودية وكل من سلطنة عمان ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، تعود للعام ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.

ويشمل المرسوم المُوَقّع باسم الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز آل سعود، التعاون الأمني مع الدول الثلاث في تسليم المجرمين.

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