عمرها 40 عامًا.. اتفاقيةٌ لتسليم المجرمين بين المملكة والإمارات وعمان وقطر
نشرتها دارة الملك عبدالعزيز اليوم وكان الملك خالد قد وقّعها في عام 1982
تحت عنوان "مختارات أم القرى"، نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة لصدور مرسوم ملكي، بالمصادقة على اتفاقية تعاون أمني بين المملكة العربية السعودية وكل من سلطنة عمان ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، تعود للعام ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
ويشمل المرسوم المُوَقّع باسم الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز آل سعود، التعاون الأمني مع الدول الثلاث في تسليم المجرمين.
عمرها 40 عامًا.. اتفاقيةٌ لتسليم المجرمين بين المملكة والإمارات وعمان وقطر
صحيفة سبق الإلكترونيةسبق2021-11-18
تحت عنوان "مختارات أم القرى"، نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة لصدور مرسوم ملكي، بالمصادقة على اتفاقية تعاون أمني بين المملكة العربية السعودية وكل من سلطنة عمان ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، تعود للعام ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
ويشمل المرسوم المُوَقّع باسم الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز آل سعود، التعاون الأمني مع الدول الثلاث في تسليم المجرمين.
18 نوفمبر 2021 - 13 ربيع الآخر 1443
11:05 AM
عمرها 40 عامًا.. اتفاقيةٌ لتسليم المجرمين بين المملكة والإمارات وعمان وقطر
نشرتها دارة الملك عبدالعزيز اليوم وكان الملك خالد قد وقّعها في عام 1982
تحت عنوان "مختارات أم القرى"، نشرت دارة الملك عبدالعزيز صورة لصدور مرسوم ملكي، بالمصادقة على اتفاقية تعاون أمني بين المملكة العربية السعودية وكل من سلطنة عمان ودولة قطر والإمارات العربية المتحدة، تعود للعام ١٤٠٢هـ/ ١٩٨٢م.
ويشمل المرسوم المُوَقّع باسم الملك الراحل خالد بن عبدالعزيز آل سعود، التعاون الأمني مع الدول الثلاث في تسليم المجرمين.