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مصادر توضح: الإسكان التنموي مخصَّص للأسر الأشد حالة المسجَّلة في "الضمان الاجتماعي" وبوابة الدعم السكني "إسكان"

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" ما يتم تداوله من تغريدات تتضمن معلومات مغلوطة، تتحدث عن شروط مطلوبة من مستفيدي الضمان الاجتماعي لاستحقاق الإسكان التنموي.

وأكدت المصادر أن الاستحقاق للإسكان التنموي يتضمن أن تكون الحالات من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومسجلة في بوابة الدعم السكني "إسكان".

ويتم رفع حالات الأُسر الأشد حاجة للإسكان التنموي من خلال ما يقارب 300 جمعية خيرية في أنحاء السعودية، تم إبرام الشراكة معها لكونها الأقرب للأسر، والأعرف بظروف وتفاصيل الأسرة.

وقالت المصادر: بعد دراسة الحالات، وبحث احتياجها، وتحديد درجة أولويتها في تأمين المسكن، تقوم الجمعيات برفع قوائم الأُسر الأشد حاجة منها للإسكان التنموي؛ ليقوم الإسكان التنموي من جهته بتوفير الوحدات السكنية المطلوبة لانتفاع الأُسر منها.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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مصادر توضح: الإسكان التنموي مخصَّص للأسر الأشد حالة المسجَّلة في "الضمان الاجتماعي" وبوابة الدعم السكني "إسكان"
سبق

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" ما يتم تداوله من تغريدات تتضمن معلومات مغلوطة، تتحدث عن شروط مطلوبة من مستفيدي الضمان الاجتماعي لاستحقاق الإسكان التنموي.

وأكدت المصادر أن الاستحقاق للإسكان التنموي يتضمن أن تكون الحالات من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومسجلة في بوابة الدعم السكني "إسكان".

ويتم رفع حالات الأُسر الأشد حاجة للإسكان التنموي من خلال ما يقارب 300 جمعية خيرية في أنحاء السعودية، تم إبرام الشراكة معها لكونها الأقرب للأسر، والأعرف بظروف وتفاصيل الأسرة.

وقالت المصادر: بعد دراسة الحالات، وبحث احتياجها، وتحديد درجة أولويتها في تأمين المسكن، تقوم الجمعيات برفع قوائم الأُسر الأشد حاجة منها للإسكان التنموي؛ ليقوم الإسكان التنموي من جهته بتوفير الوحدات السكنية المطلوبة لانتفاع الأُسر منها.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
10:21 PM

مصادر توضح: الإسكان التنموي مخصَّص للأسر الأشد حالة المسجَّلة في "الضمان الاجتماعي" وبوابة الدعم السكني "إسكان"

A A A
عبدالله البرقاوي - الرياض
2
3,983

نفت مصادر مطلعة لـ"سبق" ما يتم تداوله من تغريدات تتضمن معلومات مغلوطة، تتحدث عن شروط مطلوبة من مستفيدي الضمان الاجتماعي لاستحقاق الإسكان التنموي.

وأكدت المصادر أن الاستحقاق للإسكان التنموي يتضمن أن تكون الحالات من مستفيدي الضمان الاجتماعي، ومسجلة في بوابة الدعم السكني "إسكان".

ويتم رفع حالات الأُسر الأشد حاجة للإسكان التنموي من خلال ما يقارب 300 جمعية خيرية في أنحاء السعودية، تم إبرام الشراكة معها لكونها الأقرب للأسر، والأعرف بظروف وتفاصيل الأسرة.

وقالت المصادر: بعد دراسة الحالات، وبحث احتياجها، وتحديد درجة أولويتها في تأمين المسكن، تقوم الجمعيات برفع قوائم الأُسر الأشد حاجة منها للإسكان التنموي؛ ليقوم الإسكان التنموي من جهته بتوفير الوحدات السكنية المطلوبة لانتفاع الأُسر منها.

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