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"ترامب": إيران تفشل كدولة بعد فرض العقوبات وما زالت راعية للإرهاب بلا جدال

قال: يمكننا تغيير ذلك سريعًا جدًا من خلال المحادثات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن إيران تفشل كدولة بعدما فرضت واشنطن عقوبات قوية عليها العام الماضي، وأضاف أن بمقدوره تغيير ذلك بسرعة كبيرة خلال محادثات مع القيادة الإيرانية حسب رويترز.

وقال ترامب للصحفيين قبل إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بلدة كون بغرب فرنسا بعد حضور مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال ”عندما أصبحت رئيسًا، كانت إيران دولة إرهاب حقيقية. كانوا وما زالوا رعاة للإرهاب بلا جدال“.

وأضاف ”إنهم يفشلون كدولة، لكني لا أريدهم أن يفشلوا كدولة. يمكننا تغيير ذلك سريعًا جدًا لكن العقوبات كانت استثنائية فيما يتعلق بمدى ما كانوا يتمتعون به من قوة“.

الرئيسية/ أخبار العالم

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"ترامب": إيران تفشل كدولة بعد فرض العقوبات وما زالت راعية للإرهاب بلا جدال
سبق

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن إيران تفشل كدولة بعدما فرضت واشنطن عقوبات قوية عليها العام الماضي، وأضاف أن بمقدوره تغيير ذلك بسرعة كبيرة خلال محادثات مع القيادة الإيرانية حسب رويترز.

وقال ترامب للصحفيين قبل إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بلدة كون بغرب فرنسا بعد حضور مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال ”عندما أصبحت رئيسًا، كانت إيران دولة إرهاب حقيقية. كانوا وما زالوا رعاة للإرهاب بلا جدال“.

وأضاف ”إنهم يفشلون كدولة، لكني لا أريدهم أن يفشلوا كدولة. يمكننا تغيير ذلك سريعًا جدًا لكن العقوبات كانت استثنائية فيما يتعلق بمدى ما كانوا يتمتعون به من قوة“.

06 يونيو 2019 - 3 شوّال 1440
10:55 PM

"ترامب": إيران تفشل كدولة بعد فرض العقوبات وما زالت راعية للإرهاب بلا جدال

قال: يمكننا تغيير ذلك سريعًا جدًا من خلال المحادثات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس إن إيران تفشل كدولة بعدما فرضت واشنطن عقوبات قوية عليها العام الماضي، وأضاف أن بمقدوره تغيير ذلك بسرعة كبيرة خلال محادثات مع القيادة الإيرانية حسب رويترز.

وقال ترامب للصحفيين قبل إجراء محادثات ثنائية مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون في بلدة كون بغرب فرنسا بعد حضور مراسم الاحتفال بالذكرى الخامسة والسبعين ليوم الإنزال ”عندما أصبحت رئيسًا، كانت إيران دولة إرهاب حقيقية. كانوا وما زالوا رعاة للإرهاب بلا جدال“.

وأضاف ”إنهم يفشلون كدولة، لكني لا أريدهم أن يفشلوا كدولة. يمكننا تغيير ذلك سريعًا جدًا لكن العقوبات كانت استثنائية فيما يتعلق بمدى ما كانوا يتمتعون به من قوة“.

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