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ارتفاع عدد الحالات المتعافية إلى 54553 حالة ولله الحمد

"الصحة" تعلن تسجيل 1644 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 80185

مكة تسجل انخفاضًا ملموسًا في إصابات كورونا.. وأكثر من 900 تعافٍ

148 إصابة جديدة وإجمالي عدد الحالات النشطة بها 4658

لليوم الثالث على التوالي شهدت مكة المكرمة اليوم، تسجيل 148 إصابة جديدة بالفيروس، وهو المعدّل الذي يعتبر أقلّ من حصيلة إصابات يوم أمس.

واحتلّت العاصمة المقدسة المرتبة الثانية من بين مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد المتعافين من فيروس كورونا والحالات النشطة، بعد مدينة الرياض.

وتضمن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم؛ 14978 حالة؛ منها 4658 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و199 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 908 حالات تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10121 حالة.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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مكة تسجل انخفاضًا ملموسًا في إصابات كورونا.. وأكثر من 900 تعافٍ
سبق

لليوم الثالث على التوالي شهدت مكة المكرمة اليوم، تسجيل 148 إصابة جديدة بالفيروس، وهو المعدّل الذي يعتبر أقلّ من حصيلة إصابات يوم أمس.

واحتلّت العاصمة المقدسة المرتبة الثانية من بين مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد المتعافين من فيروس كورونا والحالات النشطة، بعد مدينة الرياض.

وتضمن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم؛ 14978 حالة؛ منها 4658 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و199 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 908 حالات تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10121 حالة.

28 مايو 2020 - 5 شوّال 1441
04:26 PM

مكة تسجل انخفاضًا ملموسًا في إصابات كورونا.. وأكثر من 900 تعافٍ

148 إصابة جديدة وإجمالي عدد الحالات النشطة بها 4658

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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لليوم الثالث على التوالي شهدت مكة المكرمة اليوم، تسجيل 148 إصابة جديدة بالفيروس، وهو المعدّل الذي يعتبر أقلّ من حصيلة إصابات يوم أمس.

واحتلّت العاصمة المقدسة المرتبة الثانية من بين مدن المملكة العربية السعودية من حيث عدد المتعافين من فيروس كورونا والحالات النشطة، بعد مدينة الرياض.

وتضمن إجمالي عدد الحالات التي سجلتها مكة المكرمة منذ بداية انتشار فيروس كورونا الجديد، حتى اليوم؛ 14978 حالة؛ منها 4658 حالة نشطة لا تزال تتلقّى الرعاية الطبية، و199 حالة وفاة.

وارتفع عدد حالات التعافي من كورونا في العاصمة المقدسة بعد أن سجلت اليوم 908 حالات تعافٍ جديدة ليصبح إجمالي المتعافين فيها 10121 حالة.

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