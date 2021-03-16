كما قررت اللجنة إغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات السعودية، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت.

قرَّرت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في السعودية. ويأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

إغلاق محال الحلاقة وصالونات التجميل في السعودية احترازيًّا لمواجهة "كورونا" فهد كاملي سبق 2020-03-16 قرَّرت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في السعودية. ويأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا". كما قررت اللجنة إغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات السعودية، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت.

16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 01:20 AM

اخر تعديل 16 مارس 2020 - 21 رجب 1441 01:30 AM

إغلاق محال الحلاقة وصالونات التجميل في السعودية احترازيًّا لمواجهة "كورونا" إضافة إلى إغلاق المجمعات التجارية والمولات بجميع المناطق والمحافظات





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قرَّرت اللجنة المعنية باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس "كورونا" الجديد إغلاق جميع محال الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية في السعودية. ويأتي ذلك في ظل التدابير الاحترازية للحد من انتشار فيروس "كورونا".

كما قررت اللجنة إغلاق المجمعات التجارية والمولات المغلقة بجميع مناطق ومحافظات السعودية، وإيقاف جميع الأنشطة داخلها، بما فيها المطاعم وأماكن اللعب للأطفال داخلها، باستثناء محال السوبر ماركت والصيدليات داخلها إن وُجدت.