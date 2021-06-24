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"الهزاني" يعقد الاجتماع الثاني للمجلس المحلي بشأن مستشفى الأفلاج العام

اطلع على نتائج اللجنة الصحية لتوفير الاحتياجات

عقد محافظ الأفلاج، تركي بن سعود الهزاني، صباح اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس المحلي، بشأن احتياجات مستشفى الأفلاج العام، بحضور أعضاء المجلس ومدير المستشفى ومساعده.

جرى خلال الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه اللجنة الصحية الاجتماعية المنبثقة من المجلس، بعد زيارتها للمستشفى، وتحديدها الكوادر الطبية والفنية والتمريض التي يحتاج لها، واحتياجات المراكز الصحية بالمحافظة.

كما جرى التطرق إلى طلب عيادة النساء والولادة توفير طبيبتين استشاريتين "نساء وولادة"، ودعم المراكز الصحية بأطباء وفنيين، والتأكيد على طلب تشغيل المناوبة بها، ومناقشة العيادات التي لا يتوفر بها أطباء حالياً، ودعم المستشفى بأطباء وفنيين للصيدلة والمختبر والأشعة، ودعم المستشفى والمراكز الصحية بسيارة إسعاف لسد الاحتياج .

يذكر أن جميع الاحتياجات التي دونت بعد اجتماع، اليوم، سيتم الرفع بها للجهات ذات الاختصاص، حسب آلية عمل المجلس المحلي.

ولقي التفاعل السريع غير المستغرب من محافظ الأفلاج تركي الهزاني، واجتماعه الأول بأعضاء المجلس المحلي لمناقشة احتياجات مستشفى الأفلاج، والمراكز الصحية، وتكليفه اللجنة الصحية بالوقوف عن كثب على احتياجات المستشفى وتحدياتها لمناقشتها في الاجتماع الثاني المنعقد، اليوم، للرفع بها، إشادة وثناء الأهالي على سرعة التجاوب وتلبية تطلعات الأهالي لتحقيق المزيد من الخدمات الصحية وسد الاحتياج بالمحافظة ومراكزها.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الهزاني" يعقد الاجتماع الثاني للمجلس المحلي بشأن مستشفى الأفلاج العام
سبق

عقد محافظ الأفلاج، تركي بن سعود الهزاني، صباح اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس المحلي، بشأن احتياجات مستشفى الأفلاج العام، بحضور أعضاء المجلس ومدير المستشفى ومساعده.

جرى خلال الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه اللجنة الصحية الاجتماعية المنبثقة من المجلس، بعد زيارتها للمستشفى، وتحديدها الكوادر الطبية والفنية والتمريض التي يحتاج لها، واحتياجات المراكز الصحية بالمحافظة.

كما جرى التطرق إلى طلب عيادة النساء والولادة توفير طبيبتين استشاريتين "نساء وولادة"، ودعم المراكز الصحية بأطباء وفنيين، والتأكيد على طلب تشغيل المناوبة بها، ومناقشة العيادات التي لا يتوفر بها أطباء حالياً، ودعم المستشفى بأطباء وفنيين للصيدلة والمختبر والأشعة، ودعم المستشفى والمراكز الصحية بسيارة إسعاف لسد الاحتياج .

يذكر أن جميع الاحتياجات التي دونت بعد اجتماع، اليوم، سيتم الرفع بها للجهات ذات الاختصاص، حسب آلية عمل المجلس المحلي.

ولقي التفاعل السريع غير المستغرب من محافظ الأفلاج تركي الهزاني، واجتماعه الأول بأعضاء المجلس المحلي لمناقشة احتياجات مستشفى الأفلاج، والمراكز الصحية، وتكليفه اللجنة الصحية بالوقوف عن كثب على احتياجات المستشفى وتحدياتها لمناقشتها في الاجتماع الثاني المنعقد، اليوم، للرفع بها، إشادة وثناء الأهالي على سرعة التجاوب وتلبية تطلعات الأهالي لتحقيق المزيد من الخدمات الصحية وسد الاحتياج بالمحافظة ومراكزها.

24 يونيو 2019 - 21 شوّال 1440
06:09 PM

"الهزاني" يعقد الاجتماع الثاني للمجلس المحلي بشأن مستشفى الأفلاج العام

اطلع على نتائج اللجنة الصحية لتوفير الاحتياجات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الأفلاج
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عقد محافظ الأفلاج، تركي بن سعود الهزاني، صباح اليوم، الاجتماع الثاني للمجلس المحلي، بشأن احتياجات مستشفى الأفلاج العام، بحضور أعضاء المجلس ومدير المستشفى ومساعده.

جرى خلال الاجتماع مناقشة ما توصلت إليه اللجنة الصحية الاجتماعية المنبثقة من المجلس، بعد زيارتها للمستشفى، وتحديدها الكوادر الطبية والفنية والتمريض التي يحتاج لها، واحتياجات المراكز الصحية بالمحافظة.

كما جرى التطرق إلى طلب عيادة النساء والولادة توفير طبيبتين استشاريتين "نساء وولادة"، ودعم المراكز الصحية بأطباء وفنيين، والتأكيد على طلب تشغيل المناوبة بها، ومناقشة العيادات التي لا يتوفر بها أطباء حالياً، ودعم المستشفى بأطباء وفنيين للصيدلة والمختبر والأشعة، ودعم المستشفى والمراكز الصحية بسيارة إسعاف لسد الاحتياج .

يذكر أن جميع الاحتياجات التي دونت بعد اجتماع، اليوم، سيتم الرفع بها للجهات ذات الاختصاص، حسب آلية عمل المجلس المحلي.

ولقي التفاعل السريع غير المستغرب من محافظ الأفلاج تركي الهزاني، واجتماعه الأول بأعضاء المجلس المحلي لمناقشة احتياجات مستشفى الأفلاج، والمراكز الصحية، وتكليفه اللجنة الصحية بالوقوف عن كثب على احتياجات المستشفى وتحدياتها لمناقشتها في الاجتماع الثاني المنعقد، اليوم، للرفع بها، إشادة وثناء الأهالي على سرعة التجاوب وتلبية تطلعات الأهالي لتحقيق المزيد من الخدمات الصحية وسد الاحتياج بالمحافظة ومراكزها.

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