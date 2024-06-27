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مستشفى الملك فيصل بمكة يحتفي باليوم العالمي للتمريض لعام 2019

تحت شعار "الصحة للجميع"

أقامت إدارة مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، تحت شعار "الصحة للجميع"، ويهدف إلى بذل المزيد من العطاء والجهود وتقديم أفضل رعاية تمريضية بجودة عالية.

جاء ذلك تحت رعاية مدير مستشفى الملك فيصل، د. أحمد بن معتوق خان، وبحضور مدير إدارة التمريض بصحة مكة المكرمة حسام أبو جعب، ومدراء التمريض بمستشفيات مكة، ورؤساء الأقسام، وجمع وفير من التمريض.

بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مديرة التمريض بمستشفى الملك فيصل "حياة هادي مجرشي"، التي أبدت سعادتها بمناسبة يوم التمريض العالمي، ووجهت تحية اعتزاز وتقدير لكل ممرض وممرضة على جهودهم الإنسانية والخيرة التي يبذلونها لتوفير الرعاية الصحية المثلى للمرضى، تلا ذلك كلمة مدير المستشفى الدكتور أحمد معتوق خان، ذكر فيها أهمية اليوم العالمي، وأثنى على الجهود المبذولة في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

وأكد مدير إدارة التمريض بصحة مكة المكرمة، أهمية إقامة هذا الاحتفال، وما له من نتائج إيجابية على العاملين في التمريض، مثنيًا على الجد والاجتهاد الذي تميز به الممرضون والممرضات.

وفي نهاية الحفل كرم مجموعة من العاملين في قسم التمريض، ومنحهم وسام التميز لجهودهم وتميزهم.

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مستشفى الملك فيصل بمكة يحتفي باليوم العالمي للتمريض لعام 2019
سبق

أقامت إدارة مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، تحت شعار "الصحة للجميع"، ويهدف إلى بذل المزيد من العطاء والجهود وتقديم أفضل رعاية تمريضية بجودة عالية.

جاء ذلك تحت رعاية مدير مستشفى الملك فيصل، د. أحمد بن معتوق خان، وبحضور مدير إدارة التمريض بصحة مكة المكرمة حسام أبو جعب، ومدراء التمريض بمستشفيات مكة، ورؤساء الأقسام، وجمع وفير من التمريض.

بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مديرة التمريض بمستشفى الملك فيصل "حياة هادي مجرشي"، التي أبدت سعادتها بمناسبة يوم التمريض العالمي، ووجهت تحية اعتزاز وتقدير لكل ممرض وممرضة على جهودهم الإنسانية والخيرة التي يبذلونها لتوفير الرعاية الصحية المثلى للمرضى، تلا ذلك كلمة مدير المستشفى الدكتور أحمد معتوق خان، ذكر فيها أهمية اليوم العالمي، وأثنى على الجهود المبذولة في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

وأكد مدير إدارة التمريض بصحة مكة المكرمة، أهمية إقامة هذا الاحتفال، وما له من نتائج إيجابية على العاملين في التمريض، مثنيًا على الجد والاجتهاد الذي تميز به الممرضون والممرضات.

وفي نهاية الحفل كرم مجموعة من العاملين في قسم التمريض، ومنحهم وسام التميز لجهودهم وتميزهم.

27 يونيو 2019 - 24 شوّال 1440
07:28 PM

مستشفى الملك فيصل بمكة يحتفي باليوم العالمي للتمريض لعام 2019

تحت شعار "الصحة للجميع"

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صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
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أقامت إدارة مستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة، احتفالاً بمناسبة اليوم العالمي للتمريض، تحت شعار "الصحة للجميع"، ويهدف إلى بذل المزيد من العطاء والجهود وتقديم أفضل رعاية تمريضية بجودة عالية.

جاء ذلك تحت رعاية مدير مستشفى الملك فيصل، د. أحمد بن معتوق خان، وبحضور مدير إدارة التمريض بصحة مكة المكرمة حسام أبو جعب، ومدراء التمريض بمستشفيات مكة، ورؤساء الأقسام، وجمع وفير من التمريض.

بدأ الاحتفال بآيات من الذكر الحكيم، ثم كلمة مديرة التمريض بمستشفى الملك فيصل "حياة هادي مجرشي"، التي أبدت سعادتها بمناسبة يوم التمريض العالمي، ووجهت تحية اعتزاز وتقدير لكل ممرض وممرضة على جهودهم الإنسانية والخيرة التي يبذلونها لتوفير الرعاية الصحية المثلى للمرضى، تلا ذلك كلمة مدير المستشفى الدكتور أحمد معتوق خان، ذكر فيها أهمية اليوم العالمي، وأثنى على الجهود المبذولة في سبيل تقديم أفضل الخدمات.

وأكد مدير إدارة التمريض بصحة مكة المكرمة، أهمية إقامة هذا الاحتفال، وما له من نتائج إيجابية على العاملين في التمريض، مثنيًا على الجد والاجتهاد الذي تميز به الممرضون والممرضات.

وفي نهاية الحفل كرم مجموعة من العاملين في قسم التمريض، ومنحهم وسام التميز لجهودهم وتميزهم.

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