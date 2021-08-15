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شرطة الرياض: القبض على مقيمَين جمعا الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة وحوّلاها للخارج

قالت: جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن القبض على مقيْمَين من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهما المالية، متخذين وحدة سكنية جنوب مدينة الرياض مقرًّا لتنفيذ جرائمهما، وضبط بحوزتهما مبلغ 91.000 ريال.

وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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شرطة الرياض: القبض على مقيمَين جمعا الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة وحوّلاها للخارج
سبق

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن القبض على مقيْمَين من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهما المالية، متخذين وحدة سكنية جنوب مدينة الرياض مقرًّا لتنفيذ جرائمهما، وضبط بحوزتهما مبلغ 91.000 ريال.

وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
03:00 PM

شرطة الرياض: القبض على مقيمَين جمعا الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة وحوّلاها للخارج

قالت: جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم جمع وتحويل الأموال بطرق غير مشروعة، أسفرت عن القبض على مقيْمَين من الجنسية اليمنية، في العقدين الثاني والثالث من العمر، ارتكبا عددًا من الجرائم بذات النمط والسلوك الإجرامي، تمثلت في جمع الأموال من مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وتحويلها إلى خارج المملكة عبر طرق متعددة؛ لتوفير غطاء لتعاملاتهما المالية، متخذين وحدة سكنية جنوب مدينة الرياض مقرًّا لتنفيذ جرائمهما، وضبط بحوزتهما مبلغ 91.000 ريال.

وجرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهما إلى النيابة العامة.

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