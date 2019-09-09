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"الإعلام" تطلق جائزة التميز الإعلامي في اليوم الوطني الـ 89 للمملكة

تضم عشرة فروع ويحق للأفراد والجهات الاعتبارية المشاركة فيها

تعتزم وزارة الاعلام إطلاق جائزة سنوية تكريمية لأفضل الأعمال الإبداعية المشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89 تحت مسمى "جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019".

وتهدف الجائزة لزيادة التفاعل من الأفراد والمؤسسات مع هذه المناسبة الوطنية الغالية من خلال المشاركات الإبداعية الإعلامية وإبراز دور الإعلاميين والمبدعين في هذه المناسبة.

وتسعى الجائزة لتشجيع الأعمال المتميزة وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته لإبراز أعمالهم الإبداعية التي تحتفي باليوم الوطني للمملكة على أن يتم تكريم أفضل المشاركات بعد تقييمها من قبل لجنة من الخبراء والمختصين في فروع الجائزة العشرة، حيث تشمل الجائزة أفضل مبادرة إعلامية من جهة حكومية، وأفضل فيديو من القطاع الخاص وأفضل منتج تلفزيوني وأفضل منتج إذاعي وأفضل أغنية وطنية وأفضل قصيدة، وأفضل صورة وأفضل تغطية، وأفضل مادة إبداعية في الإعلام الجديد وأفضل مقال.

وتبدأ اللجنة المنظمة للجائزة في تلقي الطلبات من اليوم وحتى يوم الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري عبر المنصة الرقيمة المخصصة للجائزة، حيث يحق للأفراد والجهات الاعتبارية ترشيح أعمالهم من خلالها، على أن يتم تكريم الفائزين في نهاية هذا الشهر.

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"الإعلام" تطلق جائزة التميز الإعلامي في اليوم الوطني الـ 89 للمملكة
سبق

تعتزم وزارة الاعلام إطلاق جائزة سنوية تكريمية لأفضل الأعمال الإبداعية المشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89 تحت مسمى "جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019".

وتهدف الجائزة لزيادة التفاعل من الأفراد والمؤسسات مع هذه المناسبة الوطنية الغالية من خلال المشاركات الإبداعية الإعلامية وإبراز دور الإعلاميين والمبدعين في هذه المناسبة.

وتسعى الجائزة لتشجيع الأعمال المتميزة وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته لإبراز أعمالهم الإبداعية التي تحتفي باليوم الوطني للمملكة على أن يتم تكريم أفضل المشاركات بعد تقييمها من قبل لجنة من الخبراء والمختصين في فروع الجائزة العشرة، حيث تشمل الجائزة أفضل مبادرة إعلامية من جهة حكومية، وأفضل فيديو من القطاع الخاص وأفضل منتج تلفزيوني وأفضل منتج إذاعي وأفضل أغنية وطنية وأفضل قصيدة، وأفضل صورة وأفضل تغطية، وأفضل مادة إبداعية في الإعلام الجديد وأفضل مقال.

وتبدأ اللجنة المنظمة للجائزة في تلقي الطلبات من اليوم وحتى يوم الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري عبر المنصة الرقيمة المخصصة للجائزة، حيث يحق للأفراد والجهات الاعتبارية ترشيح أعمالهم من خلالها، على أن يتم تكريم الفائزين في نهاية هذا الشهر.

09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
05:10 PM
اخر تعديل
09 سبتمبر 2019 - 10 محرّم 1441
06:38 PM

"الإعلام" تطلق جائزة التميز الإعلامي في اليوم الوطني الـ 89 للمملكة

تضم عشرة فروع ويحق للأفراد والجهات الاعتبارية المشاركة فيها

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعتزم وزارة الاعلام إطلاق جائزة سنوية تكريمية لأفضل الأعمال الإبداعية المشاركة في احتفالات المملكة باليوم الوطني الـ 89 تحت مسمى "جائزة التميز الإعلامي لليوم الوطني 2019".

وتهدف الجائزة لزيادة التفاعل من الأفراد والمؤسسات مع هذه المناسبة الوطنية الغالية من خلال المشاركات الإبداعية الإعلامية وإبراز دور الإعلاميين والمبدعين في هذه المناسبة.

وتسعى الجائزة لتشجيع الأعمال المتميزة وتحفيز شرائح المجتمع وقطاعاته لإبراز أعمالهم الإبداعية التي تحتفي باليوم الوطني للمملكة على أن يتم تكريم أفضل المشاركات بعد تقييمها من قبل لجنة من الخبراء والمختصين في فروع الجائزة العشرة، حيث تشمل الجائزة أفضل مبادرة إعلامية من جهة حكومية، وأفضل فيديو من القطاع الخاص وأفضل منتج تلفزيوني وأفضل منتج إذاعي وأفضل أغنية وطنية وأفضل قصيدة، وأفضل صورة وأفضل تغطية، وأفضل مادة إبداعية في الإعلام الجديد وأفضل مقال.

وتبدأ اللجنة المنظمة للجائزة في تلقي الطلبات من اليوم وحتى يوم الرابع والعشرين من سبتمبر الجاري عبر المنصة الرقيمة المخصصة للجائزة، حيث يحق للأفراد والجهات الاعتبارية ترشيح أعمالهم من خلالها، على أن يتم تكريم الفائزين في نهاية هذا الشهر.

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53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
33,155
10 مليارات ..

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31,620
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