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شاهد.. الأمطار الغزيرة يتواصل هطولها على الطائف.. وارتفاع منسوبها يؤخر تصريفها

"الأمين" يتابع مجرياتها.. و"الفرق" تنتشر لإزالة العوائق

شهدت محافظة الطائف اليوم هطول أمطار غزيرة صحبتها رياح شديدة أدت إلى ارتفاع في كميات الهطولات، في حين نجحت أمانة الطائف في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من الآليات والفرق الراجلة ومعدات الشفط، وآليات متنوعة أخرى، حيث تم نشر أكثر من 55 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار.

ورصدت عدسة "سبق" حضوراً كبيراً من مسؤولي الأمانة وعلى رأسهم أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل، حيث عملت الآليات والفرق الميدانية خلال الحالة المطرية الشديدة على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات، وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.

يذكر أن المحافظة شهدت أمطاراً غزيرة للغاية أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار، بما يزيد عن الطاقة الاستيعابية، مما يؤدي إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع، فيما نفذت مؤخراً برنامجاً لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه؛ لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار.

وعملت الفرق بشكل متواصل على إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية، وشفط المياه في فترةٍ وجيزة، وتم رفع المخلفات.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد.. الأمطار الغزيرة يتواصل هطولها على الطائف.. وارتفاع منسوبها يؤخر تصريفها
سبق

شهدت محافظة الطائف اليوم هطول أمطار غزيرة صحبتها رياح شديدة أدت إلى ارتفاع في كميات الهطولات، في حين نجحت أمانة الطائف في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من الآليات والفرق الراجلة ومعدات الشفط، وآليات متنوعة أخرى، حيث تم نشر أكثر من 55 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار.

ورصدت عدسة "سبق" حضوراً كبيراً من مسؤولي الأمانة وعلى رأسهم أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل، حيث عملت الآليات والفرق الميدانية خلال الحالة المطرية الشديدة على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات، وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.

يذكر أن المحافظة شهدت أمطاراً غزيرة للغاية أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار، بما يزيد عن الطاقة الاستيعابية، مما يؤدي إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع، فيما نفذت مؤخراً برنامجاً لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه؛ لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار.

وعملت الفرق بشكل متواصل على إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية، وشفط المياه في فترةٍ وجيزة، وتم رفع المخلفات.

27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
07:31 PM
اخر تعديل
27 يوليو 2020 - 6 ذو الحجة 1441
08:05 PM

شاهد.. الأمطار الغزيرة يتواصل هطولها على الطائف.. وارتفاع منسوبها يؤخر تصريفها

"الأمين" يتابع مجرياتها.. و"الفرق" تنتشر لإزالة العوائق

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فهد العتيبي - الطائف
3
1,743

شهدت محافظة الطائف اليوم هطول أمطار غزيرة صحبتها رياح شديدة أدت إلى ارتفاع في كميات الهطولات، في حين نجحت أمانة الطائف في التعامل مع الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة من خلال نشرها لفرق الطوارئ والفرق الميدانية المكونة من الآليات والفرق الراجلة ومعدات الشفط، وآليات متنوعة أخرى، حيث تم نشر أكثر من 55 فرقة بمواقع تجمع المياه ومجاري السيول وعبارة التصريف والمواقع غير المخدومة بشبكة لتصريف مياه الأمطار.

ورصدت عدسة "سبق" حضوراً كبيراً من مسؤولي الأمانة وعلى رأسهم أمين المحافظة المهندس محمد بن هميل آل هميل، حيث عملت الآليات والفرق الميدانية خلال الحالة المطرية الشديدة على التأكد من انسيابية الحركة المائية داخل العبارات، وإزالة الأتربة والأشجار والعوالق المختلفة ومعيقات التدفق الصلبة التي جرفتها مياه الأمطار للشوارع وفتحات التصريف ومجاري السيول والعبارات ومنهولات التصريف.

يذكر أن المحافظة شهدت أمطاراً غزيرة للغاية أدت إلى ارتفاع في منسوب مياه الأمطار، بما يزيد عن الطاقة الاستيعابية، مما يؤدي إلى تأخر تصريف المياه بمواقع التجمع، فيما نفذت مؤخراً برنامجاً لتنظيف العبارات ومجاري السيول وفحص المولدات ومضخات شفط المياه؛ لضمان الأداء الأمثل خلال هطول الأمطار.

وعملت الفرق بشكل متواصل على إزالة الشوائب وتحرير الحركة المرورية، وشفط المياه في فترةٍ وجيزة، وتم رفع المخلفات.

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