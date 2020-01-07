النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

حاولت التقاط "سيلفي" مع النمر فكان العقاب "مأساويًّا"

حادث بالمكسيك أصاب مَن شاهدوه بصدمة.. الحالة حرجة

دفعت شابة ثمنًا باهظًا للغاية مقابل التقاط صورة "سيلفي" مع نمر في حديقة حيوانات؛ حيث باتت مهددة بفقدان ذراعها، بعد أن نهشه الحيوان المفترس.

وكشفت صحيفة "إيه إم" المكسيكية، تفاصيل الحادث المأساوي؛ مشيرة إلى أن ناعومي روزاس (30 عامًا) اقتربت أكثر من اللازم -على ما يبدو- من قفص النمر المرقط (جاغوار)؛ من أجل صورة للذكرى؛ مما دفع الحيوان إلى شن هجوم مفاجئ.

الحادث الذي وقع في حديقة حيوان بولاية فيراكروز جنوب شرقي المكسيك، أصاب زوار الحديقة بالصدمة؛ فيما هبّ بعضهم لمساعدة السيدة المسكينة وسحبوها بعيدًا عن القفص لتتلقى إسعافات أولية، قبل نقلها إلى المستشفى "في حالة حرجة".

ووفق "سكاي نيوز" قال مسؤولون في الحديقة: إن ناعومي "تجاوزت خط الأمان" لحظة التقاط الصورة؛ مما جعلها في متناول النمر الذي نهش ذراعها وأصابها في وجهها.

ووفقًا لتقارير صحفية محلية؛ فإن النمر قطع أوتارًا رئيسية في ذراع السيدة الأيمن؛ فيما يقول أطباء إنهم قد يكونون مضطرين لاستئصاله.

ووافقت إدارة الحديقة على دفع تكاليف علاج ناعومي؛ حيث: إن الحيوان شن هجومه من داخل القفص؛ مما يشير إلى خلل في نظام تأمين الزوار.

إلا أن الممثل القانوني للحديقة غونزالوا رودريغيز دياز، قال إن "قواعد الحديقة تمنع الزوار من وضع أيديهم داخل الأقفاص للمس أو إطعام الحيوانات".

وأوضح "دياز" أن الحيوان "تصرّف وفقًا لغرائزه الطبيعية" خلال هجومه على السيدة.

سيلفي حديقة حيوانات

الرئيسية/ محطات

اعلان
حاولت التقاط "سيلفي" مع النمر فكان العقاب "مأساويًّا"
سبق

دفعت شابة ثمنًا باهظًا للغاية مقابل التقاط صورة "سيلفي" مع نمر في حديقة حيوانات؛ حيث باتت مهددة بفقدان ذراعها، بعد أن نهشه الحيوان المفترس.

وكشفت صحيفة "إيه إم" المكسيكية، تفاصيل الحادث المأساوي؛ مشيرة إلى أن ناعومي روزاس (30 عامًا) اقتربت أكثر من اللازم -على ما يبدو- من قفص النمر المرقط (جاغوار)؛ من أجل صورة للذكرى؛ مما دفع الحيوان إلى شن هجوم مفاجئ.

الحادث الذي وقع في حديقة حيوان بولاية فيراكروز جنوب شرقي المكسيك، أصاب زوار الحديقة بالصدمة؛ فيما هبّ بعضهم لمساعدة السيدة المسكينة وسحبوها بعيدًا عن القفص لتتلقى إسعافات أولية، قبل نقلها إلى المستشفى "في حالة حرجة".

ووفق "سكاي نيوز" قال مسؤولون في الحديقة: إن ناعومي "تجاوزت خط الأمان" لحظة التقاط الصورة؛ مما جعلها في متناول النمر الذي نهش ذراعها وأصابها في وجهها.

ووفقًا لتقارير صحفية محلية؛ فإن النمر قطع أوتارًا رئيسية في ذراع السيدة الأيمن؛ فيما يقول أطباء إنهم قد يكونون مضطرين لاستئصاله.

ووافقت إدارة الحديقة على دفع تكاليف علاج ناعومي؛ حيث: إن الحيوان شن هجومه من داخل القفص؛ مما يشير إلى خلل في نظام تأمين الزوار.

إلا أن الممثل القانوني للحديقة غونزالوا رودريغيز دياز، قال إن "قواعد الحديقة تمنع الزوار من وضع أيديهم داخل الأقفاص للمس أو إطعام الحيوانات".

وأوضح "دياز" أن الحيوان "تصرّف وفقًا لغرائزه الطبيعية" خلال هجومه على السيدة.

07 يناير 2020 - 12 جمادى الأول 1441
08:33 AM

حاولت التقاط "سيلفي" مع النمر فكان العقاب "مأساويًّا"

حادث بالمكسيك أصاب مَن شاهدوه بصدمة.. الحالة حرجة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
19,899

دفعت شابة ثمنًا باهظًا للغاية مقابل التقاط صورة "سيلفي" مع نمر في حديقة حيوانات؛ حيث باتت مهددة بفقدان ذراعها، بعد أن نهشه الحيوان المفترس.

وكشفت صحيفة "إيه إم" المكسيكية، تفاصيل الحادث المأساوي؛ مشيرة إلى أن ناعومي روزاس (30 عامًا) اقتربت أكثر من اللازم -على ما يبدو- من قفص النمر المرقط (جاغوار)؛ من أجل صورة للذكرى؛ مما دفع الحيوان إلى شن هجوم مفاجئ.

الحادث الذي وقع في حديقة حيوان بولاية فيراكروز جنوب شرقي المكسيك، أصاب زوار الحديقة بالصدمة؛ فيما هبّ بعضهم لمساعدة السيدة المسكينة وسحبوها بعيدًا عن القفص لتتلقى إسعافات أولية، قبل نقلها إلى المستشفى "في حالة حرجة".

ووفق "سكاي نيوز" قال مسؤولون في الحديقة: إن ناعومي "تجاوزت خط الأمان" لحظة التقاط الصورة؛ مما جعلها في متناول النمر الذي نهش ذراعها وأصابها في وجهها.

ووفقًا لتقارير صحفية محلية؛ فإن النمر قطع أوتارًا رئيسية في ذراع السيدة الأيمن؛ فيما يقول أطباء إنهم قد يكونون مضطرين لاستئصاله.

ووافقت إدارة الحديقة على دفع تكاليف علاج ناعومي؛ حيث: إن الحيوان شن هجومه من داخل القفص؛ مما يشير إلى خلل في نظام تأمين الزوار.

إلا أن الممثل القانوني للحديقة غونزالوا رودريغيز دياز، قال إن "قواعد الحديقة تمنع الزوار من وضع أيديهم داخل الأقفاص للمس أو إطعام الحيوانات".

وأوضح "دياز" أن الحيوان "تصرّف وفقًا لغرائزه الطبيعية" خلال هجومه على السيدة.

اعلان

بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
15,440
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
37,761
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,179
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
30,738

كاريكاتير

تم الدعس

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م
عام حافل.. أبرز "50" حدثاً في السعودية في 2019م

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة