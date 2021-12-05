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مدير "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة يدشن ٢٧ مبادرة

بمناسبة الاحتفال بيوم التطوّع السعودي والعالمي

دشن مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، صباح اليوم الأحد؛ 27 مبادرة من إدارات الفرع والجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية على مستوى المنطقة والمحافظات.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم التطوّع السعودي والعالمي، تحت شعار "عطاء وطن"، الذي يهدف لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع، وتقدير جهود متطوعيها؛ إيمانًا بالأثر الإيجابي لجهودهم.

وقال "الصاعدي": إن هناك حملات توعوية لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي ورفع وعي أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في ممارسة العمل التطوعي وإثراء خبراتهم بالتجارب التطوعية، وتعزيز دور القطاعات لإشراك المتطوعين في أعمالها التي تقدمها للمجتمع، وذلك من أجل تحقيق مستهدفات الرؤية المتعلقة بالعمل التطوعي.

وأضاف: نحمد الله أن هناك بيئة محفزة وهمّةً عالية واعدة من المتطوعين الذين لا يبخلون على أفراد مجتمعهم في تسخير مهاراتهم وخبراتهم لخدمة الدين والمليك والوطن.

ولفت إلى أن عدد الفرص التطوعية التي تم إطلاقها خلال هذا العام ٢٠٢١ بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، بلغ "625" فرصة تطوعية، وعدد المتطوعين لهذه الفرص "7723".

كما بلغت الساعات التطوعية "5263" ساعة تطوعية بقيمة اقتصادية بلغت "1,640,324" ريالًا.

وفي ختام الاحتفال جرى تكريم الجهات المشاركة من الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية وفروع الوزارة التي تميزت في إطلاق هذه المبادرات، مقدمًا لهم خالص الشكر والتقدير على هذه الهمم العالية لخدمة الوطن والمواطن.

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مدير "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة يدشن ٢٧ مبادرة
سبق

دشن مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، صباح اليوم الأحد؛ 27 مبادرة من إدارات الفرع والجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية على مستوى المنطقة والمحافظات.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم التطوّع السعودي والعالمي، تحت شعار "عطاء وطن"، الذي يهدف لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع، وتقدير جهود متطوعيها؛ إيمانًا بالأثر الإيجابي لجهودهم.

وقال "الصاعدي": إن هناك حملات توعوية لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي ورفع وعي أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في ممارسة العمل التطوعي وإثراء خبراتهم بالتجارب التطوعية، وتعزيز دور القطاعات لإشراك المتطوعين في أعمالها التي تقدمها للمجتمع، وذلك من أجل تحقيق مستهدفات الرؤية المتعلقة بالعمل التطوعي.

وأضاف: نحمد الله أن هناك بيئة محفزة وهمّةً عالية واعدة من المتطوعين الذين لا يبخلون على أفراد مجتمعهم في تسخير مهاراتهم وخبراتهم لخدمة الدين والمليك والوطن.

ولفت إلى أن عدد الفرص التطوعية التي تم إطلاقها خلال هذا العام ٢٠٢١ بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، بلغ "625" فرصة تطوعية، وعدد المتطوعين لهذه الفرص "7723".

كما بلغت الساعات التطوعية "5263" ساعة تطوعية بقيمة اقتصادية بلغت "1,640,324" ريالًا.

وفي ختام الاحتفال جرى تكريم الجهات المشاركة من الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية وفروع الوزارة التي تميزت في إطلاق هذه المبادرات، مقدمًا لهم خالص الشكر والتقدير على هذه الهمم العالية لخدمة الوطن والمواطن.

05 ديسمبر 2021 - 1 جمادى الأول 1443
05:00 PM

مدير "الموارد البشرية" بالمدينة المنورة يدشن ٢٧ مبادرة

بمناسبة الاحتفال بيوم التطوّع السعودي والعالمي

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صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
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دشن مدير عام فرع الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة المدينة المنورة، المهندس عبدالله بن غازي الصاعدي، صباح اليوم الأحد؛ 27 مبادرة من إدارات الفرع والجمعيات الأهلية ولجان التنمية الاجتماعية والفرق التطوعية على مستوى المنطقة والمحافظات.

جاء ذلك بمناسبة الاحتفال بيوم التطوّع السعودي والعالمي، تحت شعار "عطاء وطن"، الذي يهدف لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوّعي بين أفراد المجتمع، وتقدير جهود متطوعيها؛ إيمانًا بالأثر الإيجابي لجهودهم.

وقال "الصاعدي": إن هناك حملات توعوية لنشر وتعزيز ثقافة العمل التطوعي ورفع وعي أفراد المجتمع بأهمية المشاركة في ممارسة العمل التطوعي وإثراء خبراتهم بالتجارب التطوعية، وتعزيز دور القطاعات لإشراك المتطوعين في أعمالها التي تقدمها للمجتمع، وذلك من أجل تحقيق مستهدفات الرؤية المتعلقة بالعمل التطوعي.

وأضاف: نحمد الله أن هناك بيئة محفزة وهمّةً عالية واعدة من المتطوعين الذين لا يبخلون على أفراد مجتمعهم في تسخير مهاراتهم وخبراتهم لخدمة الدين والمليك والوطن.

ولفت إلى أن عدد الفرص التطوعية التي تم إطلاقها خلال هذا العام ٢٠٢١ بفرع الوزارة بمنطقة المدينة المنورة، بلغ "625" فرصة تطوعية، وعدد المتطوعين لهذه الفرص "7723".

كما بلغت الساعات التطوعية "5263" ساعة تطوعية بقيمة اقتصادية بلغت "1,640,324" ريالًا.

وفي ختام الاحتفال جرى تكريم الجهات المشاركة من الجمعيات الخيرية واللجان الأهلية وفروع الوزارة التي تميزت في إطلاق هذه المبادرات، مقدمًا لهم خالص الشكر والتقدير على هذه الهمم العالية لخدمة الوطن والمواطن.

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