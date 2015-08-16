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الحزن يخيم على مدرسة "حراء" بثريبان بعد وفاة طالب نتيجة حادث مروري

اصطدمت سيارته بقطيع من الإبل

خيّم الحزن على منسوبي مدرسة حراء بثريبان التابعة لمحافظة العرضيات؛ وذلك بعد معرفة الجميع بوفاة الشاب "عمر محمد حسن وهاس" إثر حادث مروري من جراء اصطدام مركبته بقطيع من الإبل في محافظة العرضيات العرضية الجنوبية، وذلك بعد أنهى فصله الصيفي لنظام المقررات بتفوُّق.

وكسا محيا أهل الفقيد ومعلميه وزملائه أثناء تقديم واجب العزاء الحزن الشديد لفَقْد الطالب بالصف الأول الثانوي "عمر"، وأجمع ذووه والكادر التعليمي في المدرسة والطلاب على الأخلاق الحميدة التي كان يتمتع بها الفقيد.

وكان الفقيد قد أنهى فصله الصيفي لنظام المقررات قبل شهر ذي الحجة الحالي بتفوُّق، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.. وسط مطالبة العديد من الجهات المعنية بمحاسبة أصحاب الإبل السائبة.

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الحزن يخيم على مدرسة "حراء" بثريبان بعد وفاة طالب نتيجة حادث مروري
سبق

خيّم الحزن على منسوبي مدرسة حراء بثريبان التابعة لمحافظة العرضيات؛ وذلك بعد معرفة الجميع بوفاة الشاب "عمر محمد حسن وهاس" إثر حادث مروري من جراء اصطدام مركبته بقطيع من الإبل في محافظة العرضيات العرضية الجنوبية، وذلك بعد أنهى فصله الصيفي لنظام المقررات بتفوُّق.

وكسا محيا أهل الفقيد ومعلميه وزملائه أثناء تقديم واجب العزاء الحزن الشديد لفَقْد الطالب بالصف الأول الثانوي "عمر"، وأجمع ذووه والكادر التعليمي في المدرسة والطلاب على الأخلاق الحميدة التي كان يتمتع بها الفقيد.

وكان الفقيد قد أنهى فصله الصيفي لنظام المقررات قبل شهر ذي الحجة الحالي بتفوُّق، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.. وسط مطالبة العديد من الجهات المعنية بمحاسبة أصحاب الإبل السائبة.

16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
09:41 PM
اخر تعديل
16 أغسطس 2019 - 15 ذو الحجة 1440
11:40 PM

الحزن يخيم على مدرسة "حراء" بثريبان بعد وفاة طالب نتيجة حادث مروري

اصطدمت سيارته بقطيع من الإبل

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سعود الدعجاني - جدة
0
868

خيّم الحزن على منسوبي مدرسة حراء بثريبان التابعة لمحافظة العرضيات؛ وذلك بعد معرفة الجميع بوفاة الشاب "عمر محمد حسن وهاس" إثر حادث مروري من جراء اصطدام مركبته بقطيع من الإبل في محافظة العرضيات العرضية الجنوبية، وذلك بعد أنهى فصله الصيفي لنظام المقررات بتفوُّق.

وكسا محيا أهل الفقيد ومعلميه وزملائه أثناء تقديم واجب العزاء الحزن الشديد لفَقْد الطالب بالصف الأول الثانوي "عمر"، وأجمع ذووه والكادر التعليمي في المدرسة والطلاب على الأخلاق الحميدة التي كان يتمتع بها الفقيد.

وكان الفقيد قد أنهى فصله الصيفي لنظام المقررات قبل شهر ذي الحجة الحالي بتفوُّق، سائلين الله أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.. وسط مطالبة العديد من الجهات المعنية بمحاسبة أصحاب الإبل السائبة.

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