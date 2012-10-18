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المسند: طريف والقريات تتصدران قائمة أدنى درجة حرارة سُجلت فجر اليوم

توقع استقرارًا جويًّا عامًّا بمعظم المناطق اليوم.. وسحبًا ممطرة على جازان وعسير

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند: لا تزال المنطقة الغربية -وعلى وجه التحديد مكة- تسجل درجات حرارة أعلى من المعدل لمثل هذه الأيام من السنة، ويوم أمس سجلت مكة 44 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة في العالم، والعالم نصفه الشمالي يعيش خريفًا، ونصفه الجنوبي يعيش ربيعًا.

وتوقع المسند استقرارًا جويًّا عامًّا في معظم المناطق اليوم؛ لافتًا إلى أن السحب المتفرقة قد تتشكل فوق مرتفعات جازان وعسير، وقد يهطل منها بعض الأمطار.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في تويتر: عادت طريف والقريات لتتصدر قائمة أدنى درجة حرارة سُجلت فجر اليوم، بعد أن توغلت كتلة هوائية معتدلة البرودة إلى أجواء شمالي السعودية يوم أمس.

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المسند: طريف والقريات تتصدران قائمة أدنى درجة حرارة سُجلت فجر اليوم
سبق

قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند: لا تزال المنطقة الغربية -وعلى وجه التحديد مكة- تسجل درجات حرارة أعلى من المعدل لمثل هذه الأيام من السنة، ويوم أمس سجلت مكة 44 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة في العالم، والعالم نصفه الشمالي يعيش خريفًا، ونصفه الجنوبي يعيش ربيعًا.

وتوقع المسند استقرارًا جويًّا عامًّا في معظم المناطق اليوم؛ لافتًا إلى أن السحب المتفرقة قد تتشكل فوق مرتفعات جازان وعسير، وقد يهطل منها بعض الأمطار.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في تويتر: عادت طريف والقريات لتتصدر قائمة أدنى درجة حرارة سُجلت فجر اليوم، بعد أن توغلت كتلة هوائية معتدلة البرودة إلى أجواء شمالي السعودية يوم أمس.

18 أكتوبر 2021 - 12 ربيع الأول 1443
10:00 AM

المسند: طريف والقريات تتصدران قائمة أدنى درجة حرارة سُجلت فجر اليوم

توقع استقرارًا جويًّا عامًّا بمعظم المناطق اليوم.. وسحبًا ممطرة على جازان وعسير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقًا"، مؤسس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات" الأستاذ الدكتور عبدالله المسند: لا تزال المنطقة الغربية -وعلى وجه التحديد مكة- تسجل درجات حرارة أعلى من المعدل لمثل هذه الأيام من السنة، ويوم أمس سجلت مكة 44 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة في العالم، والعالم نصفه الشمالي يعيش خريفًا، ونصفه الجنوبي يعيش ربيعًا.

وتوقع المسند استقرارًا جويًّا عامًّا في معظم المناطق اليوم؛ لافتًا إلى أن السحب المتفرقة قد تتشكل فوق مرتفعات جازان وعسير، وقد يهطل منها بعض الأمطار.

وأضاف في تغريدة عبر حسابه في تويتر: عادت طريف والقريات لتتصدر قائمة أدنى درجة حرارة سُجلت فجر اليوم، بعد أن توغلت كتلة هوائية معتدلة البرودة إلى أجواء شمالي السعودية يوم أمس.

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