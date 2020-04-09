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"المحطة الفضائية" في سماء المملكة بعد الغروب اليوم

تتحرك جهة الجنوب الشرقي خلال 6 دقائق

يُشاهد في سماء المملكة، بعد غروب شمس، اليوم الخميس، جرمًا مثل النجم، مضيئًا ولامعًا جدًا، يتحرك بشكل سريع ويقطع السماء خلال ست دقائق.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو فريق سديم الفلكي، الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، لـ"سبق": "سيكون ذلك الجرم هو المحطة الفضائية الدولية التي تعبر أجواء المملكة من جهة الشمال الغربي، فتظهر الساعة 7:04 مساءً، وتتحرك جهة الجنوب الشرقي خلال ست دقائق يمكن رؤيتها بالعين المجردة بسهولة حتى تختفي عندما تدخل في ظل الأرض الساعة 7:10مساءً".

وأضاف أن هذا العبور ليس الوحيد للمحطة في أجواء المملكة فهي تعبر في أوقات مختلفة نهارًا وليلاً، لكن لا يمكن رؤيتها إلا إذا صادف مرورها قبيل شروق الشمس أو بعد غروبها، حيث تنعكس أشعة الشمس من على سطحها المعدني وخلاياها الشمسية فيمكن رؤيتها من مناطق معينة.

وبين الفلكي "هندي" أنه بسبب رقعة مساحة المملكة الشاسعة، ترى في مناطق ولا ترى في مناطق أخرى إلا مرات قليلة التي يمكن رؤيتها من جميع مناطق المملكة مثل عبرها اليوم.

وأشار إلى أن المحطة الفضائية الدولية تعتبر المكان الوحيد الذي يوجد فيه بشر خارج الكرة الأرضية، وتدور حول الأرض كل 90 دقيقة على ارتفاع 400 كيلومتر، وهي مشروع دولي عبارة عن مختبر فضائية تجرى فيه التجارب العلمية ودراسة تأثير انعدام الجاذبية على المواد والإنسان.

وذكر أن المحطة الفضائية منذ تأسيسها في عام 1999م، لم يزرها إلا عربي واحد فقط وهو رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، الذي مكث فيها سبعة أيام في سبتمبر الماضي.

ولفت الفلكي "هندي" إلى أن مرور المحطة سيكون مرئيًا بالعين المجردة، ويمكن تصويرها بكاميرات الجوال، وفرصة مميزة لمشاركة العائلة والأطفال لرؤيتها.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"المحطة الفضائية" في سماء المملكة بعد الغروب اليوم
سبق

يُشاهد في سماء المملكة، بعد غروب شمس، اليوم الخميس، جرمًا مثل النجم، مضيئًا ولامعًا جدًا، يتحرك بشكل سريع ويقطع السماء خلال ست دقائق.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو فريق سديم الفلكي، الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، لـ"سبق": "سيكون ذلك الجرم هو المحطة الفضائية الدولية التي تعبر أجواء المملكة من جهة الشمال الغربي، فتظهر الساعة 7:04 مساءً، وتتحرك جهة الجنوب الشرقي خلال ست دقائق يمكن رؤيتها بالعين المجردة بسهولة حتى تختفي عندما تدخل في ظل الأرض الساعة 7:10مساءً".

وأضاف أن هذا العبور ليس الوحيد للمحطة في أجواء المملكة فهي تعبر في أوقات مختلفة نهارًا وليلاً، لكن لا يمكن رؤيتها إلا إذا صادف مرورها قبيل شروق الشمس أو بعد غروبها، حيث تنعكس أشعة الشمس من على سطحها المعدني وخلاياها الشمسية فيمكن رؤيتها من مناطق معينة.

وبين الفلكي "هندي" أنه بسبب رقعة مساحة المملكة الشاسعة، ترى في مناطق ولا ترى في مناطق أخرى إلا مرات قليلة التي يمكن رؤيتها من جميع مناطق المملكة مثل عبرها اليوم.

وأشار إلى أن المحطة الفضائية الدولية تعتبر المكان الوحيد الذي يوجد فيه بشر خارج الكرة الأرضية، وتدور حول الأرض كل 90 دقيقة على ارتفاع 400 كيلومتر، وهي مشروع دولي عبارة عن مختبر فضائية تجرى فيه التجارب العلمية ودراسة تأثير انعدام الجاذبية على المواد والإنسان.

وذكر أن المحطة الفضائية منذ تأسيسها في عام 1999م، لم يزرها إلا عربي واحد فقط وهو رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، الذي مكث فيها سبعة أيام في سبتمبر الماضي.

ولفت الفلكي "هندي" إلى أن مرور المحطة سيكون مرئيًا بالعين المجردة، ويمكن تصويرها بكاميرات الجوال، وفرصة مميزة لمشاركة العائلة والأطفال لرؤيتها.

09 إبريل 2020 - 16 شعبان 1441
04:40 PM

"المحطة الفضائية" في سماء المملكة بعد الغروب اليوم

تتحرك جهة الجنوب الشرقي خلال 6 دقائق

A A A
فهد العتيبي - الرياض
7
4,387

يُشاهد في سماء المملكة، بعد غروب شمس، اليوم الخميس، جرمًا مثل النجم، مضيئًا ولامعًا جدًا، يتحرك بشكل سريع ويقطع السماء خلال ست دقائق.

وقال عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك والفضاء، عضو فريق سديم الفلكي، الباحث الفلكي ملهم بن محمد هندي، لـ"سبق": "سيكون ذلك الجرم هو المحطة الفضائية الدولية التي تعبر أجواء المملكة من جهة الشمال الغربي، فتظهر الساعة 7:04 مساءً، وتتحرك جهة الجنوب الشرقي خلال ست دقائق يمكن رؤيتها بالعين المجردة بسهولة حتى تختفي عندما تدخل في ظل الأرض الساعة 7:10مساءً".

وأضاف أن هذا العبور ليس الوحيد للمحطة في أجواء المملكة فهي تعبر في أوقات مختلفة نهارًا وليلاً، لكن لا يمكن رؤيتها إلا إذا صادف مرورها قبيل شروق الشمس أو بعد غروبها، حيث تنعكس أشعة الشمس من على سطحها المعدني وخلاياها الشمسية فيمكن رؤيتها من مناطق معينة.

وبين الفلكي "هندي" أنه بسبب رقعة مساحة المملكة الشاسعة، ترى في مناطق ولا ترى في مناطق أخرى إلا مرات قليلة التي يمكن رؤيتها من جميع مناطق المملكة مثل عبرها اليوم.

وأشار إلى أن المحطة الفضائية الدولية تعتبر المكان الوحيد الذي يوجد فيه بشر خارج الكرة الأرضية، وتدور حول الأرض كل 90 دقيقة على ارتفاع 400 كيلومتر، وهي مشروع دولي عبارة عن مختبر فضائية تجرى فيه التجارب العلمية ودراسة تأثير انعدام الجاذبية على المواد والإنسان.

وذكر أن المحطة الفضائية منذ تأسيسها في عام 1999م، لم يزرها إلا عربي واحد فقط وهو رائد الفضاء الإماراتي، هزاع المنصوري، الذي مكث فيها سبعة أيام في سبتمبر الماضي.

ولفت الفلكي "هندي" إلى أن مرور المحطة سيكون مرئيًا بالعين المجردة، ويمكن تصويرها بكاميرات الجوال، وفرصة مميزة لمشاركة العائلة والأطفال لرؤيتها.

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