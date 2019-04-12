11 إصابة جديدة بكورنا في لبنان

إجمالي الحالات يرتفع إلى 630

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا.

ووفق موقع "النهار" اللبناني، قالت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس #كورونا في لبنان: ارتفع عدد المصابين بكورونا إلى 630 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.