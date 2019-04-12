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"الصحة" : تسجيل 429 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 4462

11 إصابة جديدة بكورنا في لبنان

إجمالي الحالات يرتفع إلى 630

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا.

ووفق موقع "النهار" اللبناني، قالت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس #كورونا في لبنان: ارتفع عدد المصابين بكورونا إلى 630 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.

لبنان فيروس كورونا الجديد

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11 إصابة جديدة بكورنا في لبنان
سبق

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا.

ووفق موقع "النهار" اللبناني، قالت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس #كورونا في لبنان: ارتفع عدد المصابين بكورونا إلى 630 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.

12 إبريل 2020 - 19 شعبان 1441
02:22 PM

11 إصابة جديدة بكورنا في لبنان

إجمالي الحالات يرتفع إلى 630

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا.

ووفق موقع "النهار" اللبناني، قالت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس #كورونا في لبنان: ارتفع عدد المصابين بكورونا إلى 630 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.

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