11 إصابة جديدة بكورنا في لبنان

أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا.
ووفق موقع "النهار" اللبناني، قالت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس #كورونا في لبنان: ارتفع عدد المصابين بكورونا إلى 630 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا.
ووفق موقع "النهار" اللبناني، قالت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس #كورونا في لبنان: ارتفع عدد المصابين بكورونا إلى 630 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.لبنان فيروس كورونا الجديد
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا.
ووفق موقع "النهار" اللبناني، قالت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس #كورونا في لبنان: ارتفع عدد المصابين بكورونا إلى 630 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.
أعلنت وزارة الصحة العامة في لبنان، اليوم، عن تسجيل 11 إصابة جديدة بكورونا.
ووفق موقع "النهار" اللبناني، قالت الوزارة في تقريرها اليومي حول فيروس #كورونا في لبنان: ارتفع عدد المصابين بكورونا إلى 630 بعد تسجيل 11 حالة جديدة.