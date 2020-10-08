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قادمًا من النصر .. الشملان يوقع لـ "الباطن"

بعد صفقة آل عباس

انضم اللاعب راكان الشملان، لصفوف فريق الباطن الأول لكرة القدم ، قادمًا من نادي النصر، بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2020-2021.

وتسعى إدارة "السماوي" لتعزيز صفوف الفريق الصاعد إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد موسم قضاه في دوري الدرجة الأولى، كثاني لاعب يستقطبه من النصر بعد اللاعب صالح آل عباس الذي ضمه بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

النصر الباطن

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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قادمًا من النصر .. الشملان يوقع لـ "الباطن"
سبق

انضم اللاعب راكان الشملان، لصفوف فريق الباطن الأول لكرة القدم ، قادمًا من نادي النصر، بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2020-2021.

وتسعى إدارة "السماوي" لتعزيز صفوف الفريق الصاعد إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد موسم قضاه في دوري الدرجة الأولى، كثاني لاعب يستقطبه من النصر بعد اللاعب صالح آل عباس الذي ضمه بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

08 أكتوبر 2020 - 21 صفر 1442
08:42 PM

قادمًا من النصر .. الشملان يوقع لـ "الباطن"

بعد صفقة آل عباس

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صحيفة سبق الإلكترونية - حفر الباطن
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انضم اللاعب راكان الشملان، لصفوف فريق الباطن الأول لكرة القدم ، قادمًا من نادي النصر، بدءًا من الموسم الرياضي المقبل 2020-2021.

وتسعى إدارة "السماوي" لتعزيز صفوف الفريق الصاعد إلى الدوري السعودي للمحترفين، بعد موسم قضاه في دوري الدرجة الأولى، كثاني لاعب يستقطبه من النصر بعد اللاعب صالح آل عباس الذي ضمه بنظام الإعارة لمدة موسم واحد.

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