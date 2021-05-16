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بدعم سعودي.. مستشفى كرى بمأرب يستقبل 97 ألف مراجع في 3 أشهر

في إطار مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

‬قدّم مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ97.136 مستفيداً من المرضى والمصابين اليمنيين خلال الربع الأول من عام 2021م، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح التقرير الدوري للمستشفى أن قسم الطوارئ استقبل 12.437 مراجعا، فيما صُرفت الأدوية لـ 8.044 شخصا، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 3.379 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 5.106 أشخاص، وقسم الأشعة 16.328 فردا، وقسم المختبر 18.181 حالة، وقسم التنويم 2.551 مريضاً، فيما أجريت 908 عمليات جراحية، كما كشف التقرير أن عدد المراجعين للعيادات الخارجية بلغ 30.202 شخص.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي اليمني.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بدعم سعودي.. مستشفى كرى بمأرب يستقبل 97 ألف مراجع في 3 أشهر
سبق

‬قدّم مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ97.136 مستفيداً من المرضى والمصابين اليمنيين خلال الربع الأول من عام 2021م، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح التقرير الدوري للمستشفى أن قسم الطوارئ استقبل 12.437 مراجعا، فيما صُرفت الأدوية لـ 8.044 شخصا، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 3.379 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 5.106 أشخاص، وقسم الأشعة 16.328 فردا، وقسم المختبر 18.181 حالة، وقسم التنويم 2.551 مريضاً، فيما أجريت 908 عمليات جراحية، كما كشف التقرير أن عدد المراجعين للعيادات الخارجية بلغ 30.202 شخص.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي اليمني.

16 مايو 2021 - 4 شوّال 1442
04:46 PM

بدعم سعودي.. مستشفى كرى بمأرب يستقبل 97 ألف مراجع في 3 أشهر

في إطار مساعدات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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‬قدّم مستشفى كرى العام بمحافظة مأرب خدماته الطبية المتنوعة لـ97.136 مستفيداً من المرضى والمصابين اليمنيين خلال الربع الأول من عام 2021م، وذلك بدعم سخي من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

وأوضح التقرير الدوري للمستشفى أن قسم الطوارئ استقبل 12.437 مراجعا، فيما صُرفت الأدوية لـ 8.044 شخصا، وراجع عيادة الصحة الإنجابية 3.379 فردا، وراجع قسم الرعاية الصحية 5.106 أشخاص، وقسم الأشعة 16.328 فردا، وقسم المختبر 18.181 حالة، وقسم التنويم 2.551 مريضاً، فيما أجريت 908 عمليات جراحية، كما كشف التقرير أن عدد المراجعين للعيادات الخارجية بلغ 30.202 شخص.

ويأتي ذلك في إطار المساعدات الإنسانية المقدمة من المملكة ممثلة بالمركز لدعم القطاع الصحي اليمني.

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