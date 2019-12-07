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"الفغم" يتوج الفائزين ببطولة الطائرات النفاثة اللاسلكية

"العنزي" حصد المركز الأول تلاه "الرفدان" ثم "شودري" ثالثاً

توّج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، سعود الفغم، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة طائرات "الجت" النفاثة.

جاء ذلك التكريم، أمس، بعد ختام البطولة التي نظمها الاتحاد في مطار الرياضات اللاسلكية ببنبان.

ونال أحمد العنزي المركز الأول، وحل ثانياً حمد الرفدان، ثم جاء في المركز الثالث بلال شودري.

وأقيمت البطولة ضمن برنامج الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت الداخلي لنشر الرياضات اللاسلكية وتوسيع قاعدة المشاركة بها من جميع فئات المجتمع.

رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت سعود الفغم طائرات الجت النفاثة مطار الرياضات اللاسلكية بنبان

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الفغم" يتوج الفائزين ببطولة الطائرات النفاثة اللاسلكية
سبق

توّج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، سعود الفغم، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة طائرات "الجت" النفاثة.

جاء ذلك التكريم، أمس، بعد ختام البطولة التي نظمها الاتحاد في مطار الرياضات اللاسلكية ببنبان.

ونال أحمد العنزي المركز الأول، وحل ثانياً حمد الرفدان، ثم جاء في المركز الثالث بلال شودري.

وأقيمت البطولة ضمن برنامج الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت الداخلي لنشر الرياضات اللاسلكية وتوسيع قاعدة المشاركة بها من جميع فئات المجتمع.

07 ديسمبر 2019 - 10 ربيع الآخر 1441
05:05 PM

"الفغم" يتوج الفائزين ببطولة الطائرات النفاثة اللاسلكية

"العنزي" حصد المركز الأول تلاه "الرفدان" ثم "شودري" ثالثاً

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توّج رئيس الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت، سعود الفغم، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى في بطولة طائرات "الجت" النفاثة.

جاء ذلك التكريم، أمس، بعد ختام البطولة التي نظمها الاتحاد في مطار الرياضات اللاسلكية ببنبان.

ونال أحمد العنزي المركز الأول، وحل ثانياً حمد الرفدان، ثم جاء في المركز الثالث بلال شودري.

وأقيمت البطولة ضمن برنامج الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد والروبوت الداخلي لنشر الرياضات اللاسلكية وتوسيع قاعدة المشاركة بها من جميع فئات المجتمع.

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