البرازيل: 33431 إصابة جديدة و708 وفيات بكورونا

خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية، اليوم، تسجيل 33431 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فضلاً عن 708 وفيات بسبب المرض.

وطبقاً لبيانات الوزارة سجّلت البرازيل حتى الآن أربعة ملايين و880523 حالة منذ بداية الجائحة، بينما وصل العدد الرسمي للوفيات إلى 145388.

وتحتل البرازيل المركز الثالث على مستوى العالم، بعد الولايات المتحدة الأمريكية والهند، فيما يتعلق بمجمل عدد حالات الإصابة بكورونا، لكنها تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة فيما يتعلق بإجمالي عدد الوفيات.