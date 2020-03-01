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أمير الباحة يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة

افتتح المعرض المصاحب له تحت شعار "السلامة أولاً"

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له تحت شعار "السلامة أولاً" الذي نظمته مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن أمير الباحة افتتح المعرض المصاحب للفعاليات، وتجوّل في أركانه، وشاهد محتوياته من الأجهزة الحديثة والآليات والمعدات الفنية في مجال الإنقاذ والإسعاف واللوحات التوعوية وأجنحة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في الاحتفال، كما اطلع على الابتكار المقدّم من إدارة الدفاع المدني بمحافظة القرى وكذلك مبادرة أسر الشهداء.

وتم عقب ذلك تكريم الجهات المشاركة من قبل أمير المنطقة. وفي الختام قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة هدية تذكارية له.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي، أن الدفاع المدني يولي الجميع كل الاهتمام والرعاية من خلال التوعية من الأخطار والوقاية منها ونشر ثقافة السلامة العامة والتعريف بجهاز الدفاع المدني ومهامه وأهدافه لكل شرائح المجتمع، وتعزيز قدراته لأداء مهامه في الحفاظ على سلامة أبناء الوطن وكل المقيمين على أرضه والحفاظ على المنشآت والمرافق الوطنية ضد المخاطر والأزمات والكوارث.

وأكد العميد "البسامي" أن رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والجهات الحكومية والأهلية له دور مهم في الحفاظ على سلامة الجميع، منوهًا بالدعم السخي الذي يلقاه الدفاع المدني من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد –حفظهما الله– مما كان له بالغ الأثر في تطوير أجهزة الدفاع المدني وتطوير قدرات منسوبيه لحماية الأرواح والممتلكات والمشاركة في المناسبات المحلية والدولية من خلال برامجه المتعددة.

وعبر العميد "البسامي" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة؛ على دعمه وما يجده رجال الدفاع المدني بالمنطقة من دعم ومساندة من قبله والتي تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة المجتمع.

وأشاد "البسامي" بتعاون وتجاوب المواطنين والمقيمين مع تحذيرات وتنبيهات الدفاع المدني للوقاية من الأخطار متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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أمير الباحة يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة
سبق

دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له تحت شعار "السلامة أولاً" الذي نظمته مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن أمير الباحة افتتح المعرض المصاحب للفعاليات، وتجوّل في أركانه، وشاهد محتوياته من الأجهزة الحديثة والآليات والمعدات الفنية في مجال الإنقاذ والإسعاف واللوحات التوعوية وأجنحة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في الاحتفال، كما اطلع على الابتكار المقدّم من إدارة الدفاع المدني بمحافظة القرى وكذلك مبادرة أسر الشهداء.

وتم عقب ذلك تكريم الجهات المشاركة من قبل أمير المنطقة. وفي الختام قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة هدية تذكارية له.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي، أن الدفاع المدني يولي الجميع كل الاهتمام والرعاية من خلال التوعية من الأخطار والوقاية منها ونشر ثقافة السلامة العامة والتعريف بجهاز الدفاع المدني ومهامه وأهدافه لكل شرائح المجتمع، وتعزيز قدراته لأداء مهامه في الحفاظ على سلامة أبناء الوطن وكل المقيمين على أرضه والحفاظ على المنشآت والمرافق الوطنية ضد المخاطر والأزمات والكوارث.

وأكد العميد "البسامي" أن رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والجهات الحكومية والأهلية له دور مهم في الحفاظ على سلامة الجميع، منوهًا بالدعم السخي الذي يلقاه الدفاع المدني من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد –حفظهما الله– مما كان له بالغ الأثر في تطوير أجهزة الدفاع المدني وتطوير قدرات منسوبيه لحماية الأرواح والممتلكات والمشاركة في المناسبات المحلية والدولية من خلال برامجه المتعددة.

وعبر العميد "البسامي" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة؛ على دعمه وما يجده رجال الدفاع المدني بالمنطقة من دعم ومساندة من قبله والتي تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة المجتمع.

وأشاد "البسامي" بتعاون وتجاوب المواطنين والمقيمين مع تحذيرات وتنبيهات الدفاع المدني للوقاية من الأخطار متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

01 مارس 2020 - 6 رجب 1441
02:36 PM

أمير الباحة يدشن اليوم العالمي للدفاع المدني بالمنطقة

افتتح المعرض المصاحب له تحت شعار "السلامة أولاً"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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دشن أمير منطقة الباحة الأمير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز، اليوم، فعاليات اليوم العالمي للدفاع المدني والمعرض المصاحب له تحت شعار "السلامة أولاً" الذي نظمته مديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد جمعان بن دايس الغامدي أن أمير الباحة افتتح المعرض المصاحب للفعاليات، وتجوّل في أركانه، وشاهد محتوياته من الأجهزة الحديثة والآليات والمعدات الفنية في مجال الإنقاذ والإسعاف واللوحات التوعوية وأجنحة الجهات الحكومية والأهلية المشاركة في الاحتفال، كما اطلع على الابتكار المقدّم من إدارة الدفاع المدني بمحافظة القرى وكذلك مبادرة أسر الشهداء.

وتم عقب ذلك تكريم الجهات المشاركة من قبل أمير المنطقة. وفي الختام قدم مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة هدية تذكارية له.

وأوضح مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير بن سعد البسامي، أن الدفاع المدني يولي الجميع كل الاهتمام والرعاية من خلال التوعية من الأخطار والوقاية منها ونشر ثقافة السلامة العامة والتعريف بجهاز الدفاع المدني ومهامه وأهدافه لكل شرائح المجتمع، وتعزيز قدراته لأداء مهامه في الحفاظ على سلامة أبناء الوطن وكل المقيمين على أرضه والحفاظ على المنشآت والمرافق الوطنية ضد المخاطر والأزمات والكوارث.

وأكد العميد "البسامي" أن رفع مستوى الوعي لدى أفراد المجتمع والجهات الحكومية والأهلية له دور مهم في الحفاظ على سلامة الجميع، منوهًا بالدعم السخي الذي يلقاه الدفاع المدني من حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد –حفظهما الله– مما كان له بالغ الأثر في تطوير أجهزة الدفاع المدني وتطوير قدرات منسوبيه لحماية الأرواح والممتلكات والمشاركة في المناسبات المحلية والدولية من خلال برامجه المتعددة.

وعبر العميد "البسامي" عن شكره وتقديره لأمير المنطقة؛ على دعمه وما يجده رجال الدفاع المدني بالمنطقة من دعم ومساندة من قبله والتي تعد حافزًا لبذل المزيد من الجهود لخدمة المجتمع.

وأشاد "البسامي" بتعاون وتجاوب المواطنين والمقيمين مع تحذيرات وتنبيهات الدفاع المدني للوقاية من الأخطار متمنيًا للجميع السلامة الدائمة.

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