"وقار" تنظم مبادرة "فنون التعامل مع كبار السن" بمدارس الملك فيصل للبنين

نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" اليوم الأحد، مبادرةً توعويةً تثقيفية تحت شعار "فنون ومهارات التعامل مع كبار السن"؛ بغرض التوعية والإرشاد بفنون ومهارات التعامل مع هذه الفئة، قدمها مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة "عادل المطيري"، والأخصائي الاجتماعي "عيد المسردي، بحضور 60 طالباً من المرحلة المتوسطة والثانوية.

ونُفّذت المبادرة بمدارس الملك فيصل للبنين، ضمن مبادرات "وقار" المجتمعية، وتمثلت المشاركة في عرض توعوي تثقيفي للطلاب بحقوق كبار السن وكيفية التعامل معهم، وإرشادهم بالفنون والمهارات للتعامل مع كبار السن، إلى جانب سرد قصص لتذكيرهم بأهمية رعاية مَن لديهم مِن كبار السن، وحتى لا تبعدهم مشاغل الحياة عنهم وعن رعايتهم والاهتمام بهم، وعدد من المسابقات.

وذكر المدير التنفيذي للجمعية "عبدالعزيز الهدلق"، أن أهمية مشاركة الجمعية ووجودها في إطلاق هذه المبادرات، تنبع من باب أداء الدور الاجتماعي والتوعوي الذي تقوم به.

وأشار "الهدلق" إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع التعليمي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.

وقدمت جمعية "وقار" شكرها إلى إدارة "مدارس الملك فيصل للبنين" المستضيفة، لإتاحة الفرصة لتنفيذ مثـل هذه المبادرات المجتمعية، وإلى "المسردي" و"المطيري"، على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهما بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.