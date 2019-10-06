النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"وقار" تنظم مبادرة "فنون التعامل مع كبار السن" بمدارس الملك فيصل للبنين

نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" اليوم الأحد، مبادرةً توعويةً تثقيفية تحت شعار "فنون ومهارات التعامل مع كبار السن"؛ بغرض التوعية والإرشاد بفنون ومهارات التعامل مع هذه الفئة، قدمها مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة "عادل المطيري"، والأخصائي الاجتماعي "عيد المسردي، بحضور 60 طالباً من المرحلة المتوسطة والثانوية.
ونُفّذت المبادرة بمدارس الملك فيصل للبنين، ضمن مبادرات "وقار" المجتمعية، وتمثلت المشاركة في عرض توعوي تثقيفي للطلاب بحقوق كبار السن وكيفية التعامل معهم، وإرشادهم بالفنون والمهارات للتعامل مع كبار السن، إلى جانب سرد قصص لتذكيرهم بأهمية رعاية مَن لديهم مِن كبار السن، وحتى لا تبعدهم مشاغل الحياة عنهم وعن رعايتهم والاهتمام بهم، وعدد من المسابقات.
وذكر المدير التنفيذي للجمعية "عبدالعزيز الهدلق"، أن أهمية مشاركة الجمعية ووجودها في إطلاق هذه المبادرات، تنبع من باب أداء الدور الاجتماعي والتوعوي الذي تقوم به.
وأشار "الهدلق" إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع التعليمي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.
وقدمت جمعية "وقار" شكرها إلى إدارة "مدارس الملك فيصل للبنين" المستضيفة، لإتاحة الفرصة لتنفيذ مثـل هذه المبادرات المجتمعية، وإلى "المسردي" و"المطيري"، على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهما بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"وقار" تنظم مبادرة "فنون التعامل مع كبار السن" بمدارس الملك فيصل للبنين
سبق

نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" اليوم الأحد، مبادرةً توعويةً تثقيفية تحت شعار "فنون ومهارات التعامل مع كبار السن"؛ بغرض التوعية والإرشاد بفنون ومهارات التعامل مع هذه الفئة، قدمها مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة "عادل المطيري"، والأخصائي الاجتماعي "عيد المسردي، بحضور 60 طالباً من المرحلة المتوسطة والثانوية.
ونُفّذت المبادرة بمدارس الملك فيصل للبنين، ضمن مبادرات "وقار" المجتمعية، وتمثلت المشاركة في عرض توعوي تثقيفي للطلاب بحقوق كبار السن وكيفية التعامل معهم، وإرشادهم بالفنون والمهارات للتعامل مع كبار السن، إلى جانب سرد قصص لتذكيرهم بأهمية رعاية مَن لديهم مِن كبار السن، وحتى لا تبعدهم مشاغل الحياة عنهم وعن رعايتهم والاهتمام بهم، وعدد من المسابقات.
وذكر المدير التنفيذي للجمعية "عبدالعزيز الهدلق"، أن أهمية مشاركة الجمعية ووجودها في إطلاق هذه المبادرات، تنبع من باب أداء الدور الاجتماعي والتوعوي الذي تقوم به.
وأشار "الهدلق" إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع التعليمي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.
وقدمت جمعية "وقار" شكرها إلى إدارة "مدارس الملك فيصل للبنين" المستضيفة، لإتاحة الفرصة لتنفيذ مثـل هذه المبادرات المجتمعية، وإلى "المسردي" و"المطيري"، على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهما بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
02:33 PM

"وقار" تنظم مبادرة "فنون التعامل مع كبار السن" بمدارس الملك فيصل للبنين

A A A
عمر السبيعي - الرياض
0
70

نظّمت الجمعية السعودية لمساندة كبار السن "وقار" اليوم الأحد، مبادرةً توعويةً تثقيفية تحت شعار "فنون ومهارات التعامل مع كبار السن"؛ بغرض التوعية والإرشاد بفنون ومهارات التعامل مع هذه الفئة، قدمها مدير عام الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة "عادل المطيري"، والأخصائي الاجتماعي "عيد المسردي، بحضور 60 طالباً من المرحلة المتوسطة والثانوية.
ونُفّذت المبادرة بمدارس الملك فيصل للبنين، ضمن مبادرات "وقار" المجتمعية، وتمثلت المشاركة في عرض توعوي تثقيفي للطلاب بحقوق كبار السن وكيفية التعامل معهم، وإرشادهم بالفنون والمهارات للتعامل مع كبار السن، إلى جانب سرد قصص لتذكيرهم بأهمية رعاية مَن لديهم مِن كبار السن، وحتى لا تبعدهم مشاغل الحياة عنهم وعن رعايتهم والاهتمام بهم، وعدد من المسابقات.
وذكر المدير التنفيذي للجمعية "عبدالعزيز الهدلق"، أن أهمية مشاركة الجمعية ووجودها في إطلاق هذه المبادرات، تنبع من باب أداء الدور الاجتماعي والتوعوي الذي تقوم به.
وأشار "الهدلق" إلى أن هذه المشاركة جاءت لتعزيز الشراكات المجتمعية مع القطاع التعليمي والجهات المعنية بالنشاط الاجتماعي والعمل الخيري.
وقدمت جمعية "وقار" شكرها إلى إدارة "مدارس الملك فيصل للبنين" المستضيفة، لإتاحة الفرصة لتنفيذ مثـل هذه المبادرات المجتمعية، وإلى "المسردي" و"المطيري"، على جميل المبادرة الإنسانية، وقيامهما بالدور والمسؤولية المجتمعية تجاه أفراد المجتمع من خلال المبادرات والحملات الإنسانية والاجتماعية والثقافية التي تمد جسور التواصل بين كبار السن وأفراد المجتمع.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,643
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,510
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,581
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,223

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة