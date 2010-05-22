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"أراسكايتا" يقترب من الانضمام لـ "الهلال"

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي أراسكايتا، لاعب فريق فلامنغو قد بات قريباً من الانتقال للهلال أكثر من أي وقتٍ مضى.

الجدير بالذكر أن اللاعب كان هدفاً للنصراويين في الصيف الماضي قبل أن تتعقد الصفقة بسبب مبالغة فلامنغو في المطالب المادية.

وقالت تقارير سابقة إن إدارة فلامنغو ترغب في بيع اللاعب نظير 20 مليون يورو بسبب الأزمات المادية التي تعاني منها الإدارة.

الهلال

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"أراسكايتا" يقترب من الانضمام لـ "الهلال"
سبق

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي أراسكايتا، لاعب فريق فلامنغو قد بات قريباً من الانتقال للهلال أكثر من أي وقتٍ مضى.

الجدير بالذكر أن اللاعب كان هدفاً للنصراويين في الصيف الماضي قبل أن تتعقد الصفقة بسبب مبالغة فلامنغو في المطالب المادية.

وقالت تقارير سابقة إن إدارة فلامنغو ترغب في بيع اللاعب نظير 20 مليون يورو بسبب الأزمات المادية التي تعاني منها الإدارة.

21 مايو 2021 - 9 شوّال 1442
10:55 PM

"أراسكايتا" يقترب من الانضمام لـ "الهلال"

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محمد السيّد - الرياض
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5,379

كشفت تقارير صحفية أن اللاعب البرازيلي أراسكايتا، لاعب فريق فلامنغو قد بات قريباً من الانتقال للهلال أكثر من أي وقتٍ مضى.

الجدير بالذكر أن اللاعب كان هدفاً للنصراويين في الصيف الماضي قبل أن تتعقد الصفقة بسبب مبالغة فلامنغو في المطالب المادية.

وقالت تقارير سابقة إن إدارة فلامنغو ترغب في بيع اللاعب نظير 20 مليون يورو بسبب الأزمات المادية التي تعاني منها الإدارة.

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