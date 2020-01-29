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"شباب الخير" التطوعي يختتم برامجه على مستوى مدينة الرياض

بحضور لفيف من الأمراء والوجهاء ونجوم الإعلام والرياضة

اختتم مشروع شباب الخير التطوعي على شرف الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ د. بدر بن نادر المشاري، على مستوى مدينة الرياض، بمشاركة 500 لاعب، ضمن 34 فريقاً رياضياً.

وهدفت الفعاليات إلى زرع القيم النبيلة في الشباب ليكونوا لبنة صالحة لمجتمعاتهم ودينهم ووطنهم، ونظمت دورات تطويرية لهم، وتهيئة كثير منهم لسوق العمل، عبر دورة صيانة الجوالات بشهادات معتمدة.

واختتم المشروع بتكريم البرامج والأنشطة البارزة وقادة الفرق التطوعية والأعضاء المثاليين.

وشهد الختام حضوراً كثيفاً من رواد الوطن ووجهاء المجتمع، منهم المدير التنفيذي لحملة الراجحي المهندس بندر الراجحي مدير التوجيه والإرشاد بحملة الراجحي، والشيخ فهد العنيزان، والعقيد سعيد آل راكان، ورجال الأعمال: سلطان عوض الضباطي، وشجاع آل شجاع، وحسين الحسين.

ومن الإعلاميين: عبيد البرغش، وغرم العمري، وسعيد العجل، ورياض الودعان، ويحيى زيلع.

وشكر مدير المشروع فهد الراضي، ضيوف الشرف والداعمين، وشركاء النجاح الذين كانوا إضافة وسبباً لنجاح المشروع الذي يهدف إلى توعية الشباب وزرع محبة الوطن في قلوبهم وغرس القيّم التربوية والإيجابية في سلوكياتهم.

مشروع شباب الخير التطوعي الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود الرياض

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"شباب الخير" التطوعي يختتم برامجه على مستوى مدينة الرياض
سبق

اختتم مشروع شباب الخير التطوعي على شرف الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ د. بدر بن نادر المشاري، على مستوى مدينة الرياض، بمشاركة 500 لاعب، ضمن 34 فريقاً رياضياً.

وهدفت الفعاليات إلى زرع القيم النبيلة في الشباب ليكونوا لبنة صالحة لمجتمعاتهم ودينهم ووطنهم، ونظمت دورات تطويرية لهم، وتهيئة كثير منهم لسوق العمل، عبر دورة صيانة الجوالات بشهادات معتمدة.

واختتم المشروع بتكريم البرامج والأنشطة البارزة وقادة الفرق التطوعية والأعضاء المثاليين.

وشهد الختام حضوراً كثيفاً من رواد الوطن ووجهاء المجتمع، منهم المدير التنفيذي لحملة الراجحي المهندس بندر الراجحي مدير التوجيه والإرشاد بحملة الراجحي، والشيخ فهد العنيزان، والعقيد سعيد آل راكان، ورجال الأعمال: سلطان عوض الضباطي، وشجاع آل شجاع، وحسين الحسين.

ومن الإعلاميين: عبيد البرغش، وغرم العمري، وسعيد العجل، ورياض الودعان، ويحيى زيلع.

وشكر مدير المشروع فهد الراضي، ضيوف الشرف والداعمين، وشركاء النجاح الذين كانوا إضافة وسبباً لنجاح المشروع الذي يهدف إلى توعية الشباب وزرع محبة الوطن في قلوبهم وغرس القيّم التربوية والإيجابية في سلوكياتهم.

29 يناير 2020 - 4 جمادى الآخر 1441
03:50 PM

"شباب الخير" التطوعي يختتم برامجه على مستوى مدينة الرياض

بحضور لفيف من الأمراء والوجهاء ونجوم الإعلام والرياضة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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اختتم مشروع شباب الخير التطوعي على شرف الأمير فيصل بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز آل سعود، والشيخ د. بدر بن نادر المشاري، على مستوى مدينة الرياض، بمشاركة 500 لاعب، ضمن 34 فريقاً رياضياً.

وهدفت الفعاليات إلى زرع القيم النبيلة في الشباب ليكونوا لبنة صالحة لمجتمعاتهم ودينهم ووطنهم، ونظمت دورات تطويرية لهم، وتهيئة كثير منهم لسوق العمل، عبر دورة صيانة الجوالات بشهادات معتمدة.

واختتم المشروع بتكريم البرامج والأنشطة البارزة وقادة الفرق التطوعية والأعضاء المثاليين.

وشهد الختام حضوراً كثيفاً من رواد الوطن ووجهاء المجتمع، منهم المدير التنفيذي لحملة الراجحي المهندس بندر الراجحي مدير التوجيه والإرشاد بحملة الراجحي، والشيخ فهد العنيزان، والعقيد سعيد آل راكان، ورجال الأعمال: سلطان عوض الضباطي، وشجاع آل شجاع، وحسين الحسين.

ومن الإعلاميين: عبيد البرغش، وغرم العمري، وسعيد العجل، ورياض الودعان، ويحيى زيلع.

وشكر مدير المشروع فهد الراضي، ضيوف الشرف والداعمين، وشركاء النجاح الذين كانوا إضافة وسبباً لنجاح المشروع الذي يهدف إلى توعية الشباب وزرع محبة الوطن في قلوبهم وغرس القيّم التربوية والإيجابية في سلوكياتهم.

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