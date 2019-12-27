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"الأخضر الأولمبي" يتعادل مع الأردن وديًا

تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع منتخب الأردن بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب شاه علم، ضمن المعسكر الإعدادي بماليزيا، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وافتتح "الأخضر" التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب حسين العيسى، في حين أحرز منتخب الأردن هدف التعادل في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: أمين بخاري في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد، وعبدالباسط هندي، وعبدالإله العمري، وخالد الدبيش، ويوسف الحربي، وحسين العيسى، وسامي النجعي، وسعد السلولي، ومختار علي، وهارون كمارا.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

المنتخب السعودي تحت 23 عامًا منتخب الأردن ملعب شاه علم ماليزيا دورة الألعاب الأولمبية كأس آسيا تحت 23 عامًا

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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"الأخضر الأولمبي" يتعادل مع الأردن وديًا
سبق

تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع منتخب الأردن بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب شاه علم، ضمن المعسكر الإعدادي بماليزيا، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وافتتح "الأخضر" التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب حسين العيسى، في حين أحرز منتخب الأردن هدف التعادل في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: أمين بخاري في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد، وعبدالباسط هندي، وعبدالإله العمري، وخالد الدبيش، ويوسف الحربي، وحسين العيسى، وسامي النجعي، وسعد السلولي، ومختار علي، وهارون كمارا.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

27 ديسمبر 2019 - 1 جمادى الأول 1441
06:10 PM

"الأخضر الأولمبي" يتعادل مع الأردن وديًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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تعادل المنتخب السعودي تحت 23 عامًا مع منتخب الأردن بنتيجة 1-1، في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة على ملعب شاه علم، ضمن المعسكر الإعدادي بماليزيا، والذي يأتي في إطار المرحلة الرابعة من برنامج الإعداد لبطولة كأس آسيا تحت 23 عامًا 2020 في تايلاند، المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية (طوكيو 2020).

وافتتح "الأخضر" التسجيل في الدقيقة التاسعة عن طريق اللاعب حسين العيسى، في حين أحرز منتخب الأردن هدف التعادل في الدقيقة 41 من الشوط الأول.

ودخل المدير الفني سعد الشهري اللقاء بقائمة مكونة من: أمين بخاري في حراسة المرمى، وسعود عبدالحميد، وعبدالباسط هندي، وعبدالإله العمري، وخالد الدبيش، ويوسف الحربي، وحسين العيسى، وسامي النجعي، وسعد السلولي، ومختار علي، وهارون كمارا.

الجدير بالذكر أن المنتخب السعودي تحت 23 عامًا يأتي في المجموعة "الثانية"، وإلى جواره منتخبات اليابان، وسوريا، وقطر، ضمن بطولة كأس آسيا التي ستقام منافساتها في تايلاند أوائل شهر يناير المقبل.

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