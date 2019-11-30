نيابة عن خادم الحرمين.. أمير الرياض يرعى حفل السباق السنوي على "كأس الوفاء"

الجواد "الجامي" تمكَّن من تحقيق المركز الأول.. والجائزة 500 ألف ريال

نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، الرئيس الفخري لنادي الفروسية، رعى الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، مساء اليوم السبت حفل سباق نادي الفروسية السنوي على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير فئة (2) "كأس الوفاء" بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية.

ولدى وصوله ميدان الملك عبدالعزيز للفروسية بالجنادرية كان في استقباله الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز، والأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد الفيصل المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة نادي الفروسية، والأمير عبدالله بن متعب بن عبدالله، والأمير سعد بن متعب بن عبدالله، والأمير محمد بن سلطان بن ناصر بن عبدالعزيز، والأمير محمد بن فيصل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، والمدير العام لنادي الفروسية عادل بن عبدالله المزروع.

وفور وصوله عُزف السلام الملكي، ثم انطلق الشوط العاشر على كأس الأمير محمد بن سعود الكبير بمسافة 2000 متر لإنتاج السعودية لجميع الدرجات (الفئة الثانية)، وجائزته (500) ألف ريال. وتمكن الجواد "الجامي" لإسطبل الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز من تحقيق المركز الأول.

وعقب نهاية الشوط سلَّم الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، الكأس لصاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز. وفي ختام الحفل عُزف السلام الملكي.

حضر حفل السباق: الأمير الدكتور سعود بن سلمان بن محمد، والأمير بندر بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير، والأمير فهد بن سلمان بن محمد، والأمير فهد بن محمد بن سعود الكبير، والأمير سعود بن محمد بن سعود الكبير، وأصحاب السمو الأمراء، وعدد من المسؤولين.