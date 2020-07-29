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ردًّا على تصعيد أنقرة.. اليونان: لا تفاوض مع تركيا في ظل التهديدات

خارجية أثينا: منفتحون للحوار ولا يوجد مسار متفق عليه لبدء المحادثات

استمرارًا للتوتر المتصاعد بين الجانبين اليوناني والتركي مؤخرًا بسبب عزم الأخيرة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، الأربعاء: إن بلاده منفتحة على الحوار مع تركيا؛ "لكن ليس تحديد التهديد"، في إشارة إلى تصعيد أنقرة الأخير.

وأوضح ديندياس، في مقابلة صحفية مع قناة "ERT" الرسمية، أنه لا يوجد مسار متفق عليه لأجل بدء المباحثات بين أنقرة وأثينا في الوقت الحالي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أمس الثلاثاء: إن بلاده قد تُوقِف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت؛ انتظارًا لمحادثات مع اليونان.

وذكر كالين في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" التلفزيونية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق أنشطة التنقيب عن البترول في شرق المتوسط لمدة معينة، كنهج بناء تجاه المفاوضات.

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلال الأسبوع الماضي، بعدما أصدرت البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت.

وأعلنت أنقرة عزمها بدء التنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط، في مناطق تزعم أنها ضمن جرفها القارّي؛ بينما تقول اليونان إنها في مياهها الإقليمية.

وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس

الرئيسية/ أخبار العالم

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ردًّا على تصعيد أنقرة.. اليونان: لا تفاوض مع تركيا في ظل التهديدات
سبق

استمرارًا للتوتر المتصاعد بين الجانبين اليوناني والتركي مؤخرًا بسبب عزم الأخيرة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، الأربعاء: إن بلاده منفتحة على الحوار مع تركيا؛ "لكن ليس تحديد التهديد"، في إشارة إلى تصعيد أنقرة الأخير.

وأوضح ديندياس، في مقابلة صحفية مع قناة "ERT" الرسمية، أنه لا يوجد مسار متفق عليه لأجل بدء المباحثات بين أنقرة وأثينا في الوقت الحالي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أمس الثلاثاء: إن بلاده قد تُوقِف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت؛ انتظارًا لمحادثات مع اليونان.

وذكر كالين في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" التلفزيونية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق أنشطة التنقيب عن البترول في شرق المتوسط لمدة معينة، كنهج بناء تجاه المفاوضات.

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلال الأسبوع الماضي، بعدما أصدرت البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت.

وأعلنت أنقرة عزمها بدء التنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط، في مناطق تزعم أنها ضمن جرفها القارّي؛ بينما تقول اليونان إنها في مياهها الإقليمية.

29 يوليو 2020 - 8 ذو الحجة 1441
11:54 AM

ردًّا على تصعيد أنقرة.. اليونان: لا تفاوض مع تركيا في ظل التهديدات

خارجية أثينا: منفتحون للحوار ولا يوجد مسار متفق عليه لبدء المحادثات

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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استمرارًا للتوتر المتصاعد بين الجانبين اليوناني والتركي مؤخرًا بسبب عزم الأخيرة التنقيب عن الغاز في شرق البحر المتوسط، قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، الأربعاء: إن بلاده منفتحة على الحوار مع تركيا؛ "لكن ليس تحديد التهديد"، في إشارة إلى تصعيد أنقرة الأخير.

وأوضح ديندياس، في مقابلة صحفية مع قناة "ERT" الرسمية، أنه لا يوجد مسار متفق عليه لأجل بدء المباحثات بين أنقرة وأثينا في الوقت الحالي.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، أمس الثلاثاء: إن بلاده قد تُوقِف عمليات استكشاف الطاقة في شرق البحر المتوسط لبعض الوقت؛ انتظارًا لمحادثات مع اليونان.

وذكر كالين في مقابلة مع قناة "سي إن إن ترك" التلفزيونية، أن الرئيس رجب طيب أردوغان طلب تعليق أنشطة التنقيب عن البترول في شرق المتوسط لمدة معينة، كنهج بناء تجاه المفاوضات.

وتصاعد التوتر القائم منذ فترة طويلة بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي، خلال الأسبوع الماضي، بعدما أصدرت البحرية التركية نشرة تحذيرية حول إجراء عمليات مسح زلزالي في المياه الواقعة بين قبرص وكريت.

وأعلنت أنقرة عزمها بدء التنقيب عن الغاز شرقي البحر المتوسط، في مناطق تزعم أنها ضمن جرفها القارّي؛ بينما تقول اليونان إنها في مياهها الإقليمية.

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