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الخميس والجمعة.. غبار البوارح يغطي هذه الأجزاء من الشرقية

وسط أجواء حارة ومرهقة مصحوبة بتدني مدى الرؤية الأفقية

توقعت تقارير مناخية أن تزداد قوة رياح البوارح على المنطقة الشرقية والكويت مُجدداً يومي الخميس والجُمعة، حيث تهب رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وسط أجواء حارة ومرهقة متوقعة في تلك المناطق.

وفي التفاصيل، بحسب موقع طقس العرب، يسيطر مرتفع جوي في شمال وشمال غرب الجزيرة العربية بالتزامن مع امتداد المنخفض الهندي الموسمي عبر الخليج العربي نحو المنطقة الشرقية والكويت، حيث يؤدي الفرق الكبير في الضغط الجوي ما بين كلا الأنظمة الجوية إلى هبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة نحو تلك المناطق، وتعرف تلك الرياح باسم الرياح البوارح.

وتؤدي الرياح النشطة المتوقعة إلى إثارة الأتربة والغبار على المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية بما فيها حفر الباطن والخفجي وما حولها، وقد تشمل مدينتي الجبيل والدمام وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه المناطق.

ونصحت الجهات الأرصادية بتجنب السفر ما بين شرق ووسط المملكة خلال فترة تأثير الغبار، والقيادة بحذر وبسرعة تتناسب مع التدني المُتوقع في مدى الرؤية الافقي، واتباع مرضى الجهاز التنفسي والعيون الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية، مع عدم غسيل المركبات نظراً للغبار المُتوقع.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الخميس والجمعة.. غبار البوارح يغطي هذه الأجزاء من الشرقية
سبق

توقعت تقارير مناخية أن تزداد قوة رياح البوارح على المنطقة الشرقية والكويت مُجدداً يومي الخميس والجُمعة، حيث تهب رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وسط أجواء حارة ومرهقة متوقعة في تلك المناطق.

وفي التفاصيل، بحسب موقع طقس العرب، يسيطر مرتفع جوي في شمال وشمال غرب الجزيرة العربية بالتزامن مع امتداد المنخفض الهندي الموسمي عبر الخليج العربي نحو المنطقة الشرقية والكويت، حيث يؤدي الفرق الكبير في الضغط الجوي ما بين كلا الأنظمة الجوية إلى هبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة نحو تلك المناطق، وتعرف تلك الرياح باسم الرياح البوارح.

وتؤدي الرياح النشطة المتوقعة إلى إثارة الأتربة والغبار على المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية بما فيها حفر الباطن والخفجي وما حولها، وقد تشمل مدينتي الجبيل والدمام وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه المناطق.

ونصحت الجهات الأرصادية بتجنب السفر ما بين شرق ووسط المملكة خلال فترة تأثير الغبار، والقيادة بحذر وبسرعة تتناسب مع التدني المُتوقع في مدى الرؤية الافقي، واتباع مرضى الجهاز التنفسي والعيون الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية، مع عدم غسيل المركبات نظراً للغبار المُتوقع.

16 يونيو 2021 - 6 ذو القعدة 1442
02:33 PM

الخميس والجمعة.. غبار البوارح يغطي هذه الأجزاء من الشرقية

وسط أجواء حارة ومرهقة مصحوبة بتدني مدى الرؤية الأفقية

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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توقعت تقارير مناخية أن تزداد قوة رياح البوارح على المنطقة الشرقية والكويت مُجدداً يومي الخميس والجُمعة، حيث تهب رياح شمالية إلى شمالية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحياناً، وسط أجواء حارة ومرهقة متوقعة في تلك المناطق.

وفي التفاصيل، بحسب موقع طقس العرب، يسيطر مرتفع جوي في شمال وشمال غرب الجزيرة العربية بالتزامن مع امتداد المنخفض الهندي الموسمي عبر الخليج العربي نحو المنطقة الشرقية والكويت، حيث يؤدي الفرق الكبير في الضغط الجوي ما بين كلا الأنظمة الجوية إلى هبوب رياح شمالية غربية قوية السرعة نحو تلك المناطق، وتعرف تلك الرياح باسم الرياح البوارح.

وتؤدي الرياح النشطة المتوقعة إلى إثارة الأتربة والغبار على المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية بما فيها حفر الباطن والخفجي وما حولها، وقد تشمل مدينتي الجبيل والدمام وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية في هذه المناطق.

ونصحت الجهات الأرصادية بتجنب السفر ما بين شرق ووسط المملكة خلال فترة تأثير الغبار، والقيادة بحذر وبسرعة تتناسب مع التدني المُتوقع في مدى الرؤية الافقي، واتباع مرضى الجهاز التنفسي والعيون الإجراءات الوقائية اللازمة للتعامل مع مثل هذه الظروف الجوية، مع عدم غسيل المركبات نظراً للغبار المُتوقع.

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