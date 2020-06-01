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بعد توقف بسبب "كورونا".. لاعبو برشلونة الإسباني يتدربون معاً لأول مرة

يواجه مايوركا في افتتاح الجولة 28 من الدوري الإسباني

خاض فريق برشلونة لكرة القدم ،اليوم التدريبات الجماعية بشكل كامل، استعداداً لاستئناف منافسات الدوري الإسباني.
وقال النادي في موقعه الرسمي: "الفريق بأكمله تواجد في مقر تدريبات النادي، وتدربوا معاً لأول مرة منذ توقف المنافسات".
وكان النادي الكتالوني قد بدأ تدريباته منذ فترة بتمارين فردية، قبل أن يبدأ تدريبات جماعية في مجموعات، ليعود لاعبو الفريق للتدرب معاً لأول مرة منذ توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا.

وسيواجه نادي برشلونة مضيفه نادي مايوركا يوم السبت 13 يونيو الجاري، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم الذي سيستأنف في 11 يونيو الجاري.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ رياضة / رياضة عالمية

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بعد توقف بسبب "كورونا".. لاعبو برشلونة الإسباني يتدربون معاً لأول مرة
سبق

خاض فريق برشلونة لكرة القدم ،اليوم التدريبات الجماعية بشكل كامل، استعداداً لاستئناف منافسات الدوري الإسباني.
وقال النادي في موقعه الرسمي: "الفريق بأكمله تواجد في مقر تدريبات النادي، وتدربوا معاً لأول مرة منذ توقف المنافسات".
وكان النادي الكتالوني قد بدأ تدريباته منذ فترة بتمارين فردية، قبل أن يبدأ تدريبات جماعية في مجموعات، ليعود لاعبو الفريق للتدرب معاً لأول مرة منذ توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا.

وسيواجه نادي برشلونة مضيفه نادي مايوركا يوم السبت 13 يونيو الجاري، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم الذي سيستأنف في 11 يونيو الجاري.

01 يونيو 2020 - 9 شوّال 1441
08:04 PM

بعد توقف بسبب "كورونا".. لاعبو برشلونة الإسباني يتدربون معاً لأول مرة

يواجه مايوركا في افتتاح الجولة 28 من الدوري الإسباني

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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خاض فريق برشلونة لكرة القدم ،اليوم التدريبات الجماعية بشكل كامل، استعداداً لاستئناف منافسات الدوري الإسباني.
وقال النادي في موقعه الرسمي: "الفريق بأكمله تواجد في مقر تدريبات النادي، وتدربوا معاً لأول مرة منذ توقف المنافسات".
وكان النادي الكتالوني قد بدأ تدريباته منذ فترة بتمارين فردية، قبل أن يبدأ تدريبات جماعية في مجموعات، ليعود لاعبو الفريق للتدرب معاً لأول مرة منذ توقف المنافسات بسبب فيروس كورونا.

وسيواجه نادي برشلونة مضيفه نادي مايوركا يوم السبت 13 يونيو الجاري، ضمن الجولة 28 من الدوري الإسباني لكرة القدم الذي سيستأنف في 11 يونيو الجاري.

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