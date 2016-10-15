الشهري: واجهنا دفاعًا صلبًا.. وصيام: أضعنا فرصًا أمام المرمى السعودي

أرجع يحيى الشهري لاعب خط وسط المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، التعادل مع منتخب فلسطين في الجولة الرابعة من التصفيات الآسيوية؛ إلى تطور المنتخب الفلسطيني.



وقال بعد المباراة: "استطعنا الاستحواذ على مجريات اللعب، ولكن لم يكن هناك فاعلية في الجانب الهجومي".



وأضاف: حاولنا الوصول لمرمى فلسطين عن طريق العمق والأطراف ولكن واجهنا دفاعًا صلبًا.



من جانبه رحّب ثامر صيام لاعب المنتخب الفلسطيني، بزيارة الأخضر إلى رام الله.



وعن المباراة قال: "نجحنا في تقديم مباراة تكتيكية عالية، وأداء جيد نوعًا ما".



وأضاف: استطعنا الوصول إلى مرمى المنتخب السعودي أكثر من مرة، ولكن سوء الحظ أضاع علينا الفرص.