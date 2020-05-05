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القبض على شخص نشر إعلانًا عن مساعدات لمتضرري "كورونا" بنجران

طلب إرسال بيانات خاصة.. و"الإمارة": المساعدات تصدر عبر القنوات الرسمية

أعلنت إمارة منطقة نجران القبض على شخص نشر إعلانًا عن مساعدات مادية للمتضررين من "جائحة كورونا" بالمنطقة، وطلبه إرسال بيانات خاصة.

وأعلنت إمارة نجران في بيان رسمي أنه فور نشر الإعلان باشرت الجهات الأمنية مهامها، وتم التوصل لهويته والقبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

ونبهت إمارة نجران الجميع بعدم التجاوب مع تلك الإعلانات المضللة، مفيدة بأن أي مساعدات تصدر عبر القنوات الرسمية.

نجران إمارة نجران فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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القبض على شخص نشر إعلانًا عن مساعدات لمتضرري "كورونا" بنجران
سبق

أعلنت إمارة منطقة نجران القبض على شخص نشر إعلانًا عن مساعدات مادية للمتضررين من "جائحة كورونا" بالمنطقة، وطلبه إرسال بيانات خاصة.

وأعلنت إمارة نجران في بيان رسمي أنه فور نشر الإعلان باشرت الجهات الأمنية مهامها، وتم التوصل لهويته والقبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

ونبهت إمارة نجران الجميع بعدم التجاوب مع تلك الإعلانات المضللة، مفيدة بأن أي مساعدات تصدر عبر القنوات الرسمية.

05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
12:55 AM
اخر تعديل
05 مايو 2020 - 12 رمضان 1441
01:17 AM

القبض على شخص نشر إعلانًا عن مساعدات لمتضرري "كورونا" بنجران

طلب إرسال بيانات خاصة.. و"الإمارة": المساعدات تصدر عبر القنوات الرسمية

A A A
هادي آل كليب - نجران
0
1,504

أعلنت إمارة منطقة نجران القبض على شخص نشر إعلانًا عن مساعدات مادية للمتضررين من "جائحة كورونا" بالمنطقة، وطلبه إرسال بيانات خاصة.

وأعلنت إمارة نجران في بيان رسمي أنه فور نشر الإعلان باشرت الجهات الأمنية مهامها، وتم التوصل لهويته والقبض عليه وإحالته للنيابة العامة.

ونبهت إمارة نجران الجميع بعدم التجاوب مع تلك الإعلانات المضللة، مفيدة بأن أي مساعدات تصدر عبر القنوات الرسمية.

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