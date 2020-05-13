السفير الثقفي لـ"سبق": وفاة سعوديين بكورونا في إندونيسيا كانت قبل شهر رمضان بأسبوعَيْن

قال إن هناك مواطنين أُصيبوا وتعافوا وغادروا لأرض الوطن بمتابعة من السفارة

قال السفير السعودي بإندونيسيا عصام الثقفي إن ما يتداوله البعض عن وفاة مواطنين سعوديين هناك بسبب كورونا كان قبل شهر رمضان بنحو أسبوعَيْن بداية الأزمة، وقبل إجلاء السعوديين للمملكة.

وفي التفاصيل، أكد السفير "الثقفي" أنه كان هناك إصابات، لكنها تماثلت للشفاء، وغادروا لأرض الوطن بجهود ومتابعة حثيثة من السفارة.

وأوضح لـ"سبق": أن هذه الوفيات كان في بداية الأزمة بداية تعليق الطيران، وكان بينهم بعض المصابين، وتعافوا بفضل من الله، وغادروا، وتم إجلاء ١٠٠٠ مواطن سعودي من هناك.

واختتم بالقول: "حاليًا لا يوجد أي سعودي في إندونيسيا".