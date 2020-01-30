النصر وضمك في لقاء (القمة والقاع).. والوحدة يخشى انتفاضة الاتفاق

في افتتاح الدور الثاني من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان

يُفتتح دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (الدور الثاني) عصر ومساء اليوم الخميس بمواجهتين مثيرتين في الجولة الـ 16.

في المباراة الأولى يحل النصر (المتصدر - 33 نقطة) ضيفًا ثقيلاً على نظيره ضمك (المركز الـ 16 - 9 نقاط)، حينما يلتقي الطرفان عند الساعة الرابعة عصرًا على أرض ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية بأبها.

النصر يأمل بعدم التعثر، والحفاظ على الصدارة، وتوسيع الفارق مع أقرب منافس له، وهو الغريم التقليد (الهلال)، ويعنون اللقاء بمواجهة (القمة والقاع).

في المقابل يأمل ضمك بأن يستفيد من عاملَي الأرض والجمهور، وخطف النقاط الثلاث التي تدفعه ولو خطوة واحدة للأمام، والابتعاد عن شبح الهبوط الذي بات يطارده من جولة لأخرى.

وفي المواجهة الثانية يستضيف الاتفاق نظيره الوحدة عند الساعة السادسة مساء، وذلك على أرض ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام.

اللقاء يشكِّل أهمية كبرى لفرسان مكة لعدم التراجع والابتعاد عن المركز الرابع (27 نقطة)، بل إن الفوز سيدفعه للمركز الثالث.

وفي المقابل يسعى أصحاب الأرض والجمهور إلى المضي قُدمًا نحو مناطق الدفء، وتخطي المركز الـ11 (17 نقطة)، ومصالحة الجماهير بعد العروض المتذبذبة التي قدموها خلال مباريات الدور الأول، خاصة أن المدير الفني للفريق "الوطني خالد العطوي" وعد بعدم التعثر في مباريات الدور الثاني التي لا مجال فيها لتعويض الخسارة.