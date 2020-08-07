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في اتصال هاتفي .. وزير الطاقة يبحث مع نظيره العراقي آخر تطورات الأسواق البترولية

أكّدا التزام البلدين التام باتفاقية "أوبك بلس"

جرى اتصال هاتفي بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل.

وتركّز الحديث بين الوزيرين حول آخر تطورات الأسواق البترولية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على البترول، والتقدّم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاقية "أوبك بلس".

وفي نهاية الاتصال أكّد الوزيران التزام المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق التام باتفاقية "أوبك بلس".

ومع تأكيد الوزير إحسان إسماعيل، التزام العراق الثابت باتفاقية "أوبك بلس"، أضاف أن العراق سيصل إلى التزامٍ بالاتفاقية نسبته 100 في المائة، مع بداية شهر أغسطس.

كما أكّد أن العراق سيُضيف تخفيضاً من إنتاجه بمقدار 400 ألف برميل يومياً، في شهرَي أغسطس وسبتمبر، للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور مايو ويونيو ويوليو.

وأوضح أن هذا التخفيض يُضاف إلى الخفض الذي يبلغ 850 ألف برميل يومياً، الذي التزم العراق به، في شهرَي أغسطس وسبتمبر، بموجب اتفاقية "أوبك بلس" الحالية.

وسيصل إجمالي الخفض في إنتاج العراق في شهرَي أغسطس وسبتمبر إلى (1.25) مليون برميل يومياً لكل شهر، وسيُمكن تعديل نسب الخفض بعد أن تنشُر المصادر الثانوية الستة أرقام الإنتاج التي تتوصل إليها.

وفي ختام الاتصال الهاتفي، شكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوزير إحسان إسماعيل لسعيه لتعزيز التزام العراق باتفاقية "أوبك بلس".

وأكّد الوزيران أن ما تبذله الدول المُشاركة في اتفاقية "أوبك بلس" من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الخفض الإضافية في إطار نظام التعويض، سيعزز استقرار أسواق البترول العالمية، ويعجّل بتحقيق توازنها، ويرسل إشارات إيجابية إلى الأسواق.

وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز

الرئيسية/ المملكة / محليات

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في اتصال هاتفي .. وزير الطاقة يبحث مع نظيره العراقي آخر تطورات الأسواق البترولية
سبق

جرى اتصال هاتفي بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل.

وتركّز الحديث بين الوزيرين حول آخر تطورات الأسواق البترولية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على البترول، والتقدّم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاقية "أوبك بلس".

وفي نهاية الاتصال أكّد الوزيران التزام المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق التام باتفاقية "أوبك بلس".

ومع تأكيد الوزير إحسان إسماعيل، التزام العراق الثابت باتفاقية "أوبك بلس"، أضاف أن العراق سيصل إلى التزامٍ بالاتفاقية نسبته 100 في المائة، مع بداية شهر أغسطس.

كما أكّد أن العراق سيُضيف تخفيضاً من إنتاجه بمقدار 400 ألف برميل يومياً، في شهرَي أغسطس وسبتمبر، للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور مايو ويونيو ويوليو.

وأوضح أن هذا التخفيض يُضاف إلى الخفض الذي يبلغ 850 ألف برميل يومياً، الذي التزم العراق به، في شهرَي أغسطس وسبتمبر، بموجب اتفاقية "أوبك بلس" الحالية.

وسيصل إجمالي الخفض في إنتاج العراق في شهرَي أغسطس وسبتمبر إلى (1.25) مليون برميل يومياً لكل شهر، وسيُمكن تعديل نسب الخفض بعد أن تنشُر المصادر الثانوية الستة أرقام الإنتاج التي تتوصل إليها.

وفي ختام الاتصال الهاتفي، شكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوزير إحسان إسماعيل لسعيه لتعزيز التزام العراق باتفاقية "أوبك بلس".

وأكّد الوزيران أن ما تبذله الدول المُشاركة في اتفاقية "أوبك بلس" من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الخفض الإضافية في إطار نظام التعويض، سيعزز استقرار أسواق البترول العالمية، ويعجّل بتحقيق توازنها، ويرسل إشارات إيجابية إلى الأسواق.

07 أغسطس 2020 - 17 ذو الحجة 1441
01:23 PM

في اتصال هاتفي .. وزير الطاقة يبحث مع نظيره العراقي آخر تطورات الأسواق البترولية

أكّدا التزام البلدين التام باتفاقية "أوبك بلس"

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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جرى اتصال هاتفي بين وزير الطاقة الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز، ووزير النفط العراقي إحسان عبدالجبار إسماعيل.

وتركّز الحديث بين الوزيرين حول آخر تطورات الأسواق البترولية، والتعافي المستمر في الطلب العالمي على البترول، والتقدّم الذي تحقق باتجاه تطبيق اتفاقية "أوبك بلس".

وفي نهاية الاتصال أكّد الوزيران التزام المملكة العربية السعودية وجمهورية العراق التام باتفاقية "أوبك بلس".

ومع تأكيد الوزير إحسان إسماعيل، التزام العراق الثابت باتفاقية "أوبك بلس"، أضاف أن العراق سيصل إلى التزامٍ بالاتفاقية نسبته 100 في المائة، مع بداية شهر أغسطس.

كما أكّد أن العراق سيُضيف تخفيضاً من إنتاجه بمقدار 400 ألف برميل يومياً، في شهرَي أغسطس وسبتمبر، للتعويض عن الإنتاج الزائد في شهور مايو ويونيو ويوليو.

وأوضح أن هذا التخفيض يُضاف إلى الخفض الذي يبلغ 850 ألف برميل يومياً، الذي التزم العراق به، في شهرَي أغسطس وسبتمبر، بموجب اتفاقية "أوبك بلس" الحالية.

وسيصل إجمالي الخفض في إنتاج العراق في شهرَي أغسطس وسبتمبر إلى (1.25) مليون برميل يومياً لكل شهر، وسيُمكن تعديل نسب الخفض بعد أن تنشُر المصادر الثانوية الستة أرقام الإنتاج التي تتوصل إليها.

وفي ختام الاتصال الهاتفي، شكر الأمير عبدالعزيز بن سلمان، الوزير إحسان إسماعيل لسعيه لتعزيز التزام العراق باتفاقية "أوبك بلس".

وأكّد الوزيران أن ما تبذله الدول المُشاركة في اتفاقية "أوبك بلس" من جهودٍ باتجاه الالتزام بنسب خفض الإنتاج، وكذلك نسب الخفض الإضافية في إطار نظام التعويض، سيعزز استقرار أسواق البترول العالمية، ويعجّل بتحقيق توازنها، ويرسل إشارات إيجابية إلى الأسواق.

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