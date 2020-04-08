النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"أقطاب التكنولوجيا" يتسابقون لتخليص العالم من جائحة "كورونا"

تبرعات تخطت المليار دولار لحفظ ملايين الأرواح وإنقاذ الاقتصاد

رصد أقطاب صناعة التكنولوجيا حول العالم نحو 1.3 مليار دولار؛ للمساهمة في تخليص البشرية من وباء كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 82 ألف شخص بالعالم حتى الآن.

ودعت مؤسسة "ويلكوم تراست" الشركات الكبرى للتبرع بمبلغ 8 مليارات دولار؛ لإجراء أبحاث في تطوير الاختبارات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لمعالجة وباء "كوفيد-19".

وآخر المنضمين إلى ركب مكافحة الأمراض البشرية هو الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، الأميركي جاك دورسي؛ الذي تبرع بربع ثروته لتمويل الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تعهد دورسي؛ بالتبرع بمليار دولار لتمويل أبحاث حول فيروس كورونا الجديد للمساعدة على "نزع سلاح هذا الوباء"، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وقال دورسي؛ الذي شارك في تأسيس "تويتر" عام 2006 وأسّس شركة "سكوير" للدفع عبر الهاتف المحمول، في تغريدة له الثلاثاء، إنه تبرع بمبلغ مليار دولار من أسهم "سكوير" لصندوق خيري يسمى "ستارت سمول" من أجل "تمويل الصندوق العالمي لمكافحة "كوفيد-19".

وأضاف دورسي؛ البالغ من العمر 43 سنة، إن التبرع يعادل نحو "28 في المئة من ثروتي".

يُشار إلى أنه وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، يبلغ حجم ثروة دورسي نحو 3.9 مليار دولار.

وأعلن مؤسّس شركة "أمازون" وأغنى شخص في العالم، جيف بيزوس؛ في وقت سابق، أنه سيتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمؤسسة التغذية الأميركية الخيرية.

وقال بيزوس؛ البالغ من العمر 56 عاماً، في منشور على حسابه بموقع إنستغرام الأسبوع الماضي "حتى في الأوقات العادية، يعد انعدام الأمن الغذائي في الأسر الأميركية مشكلة مهمة، ولسوء الحظ يضاعف كوفيد-19 هذا الضغط بشكل كبير".

ويشكل هذا التبرع من بيزوس؛ أقل من 0.1 في المئة من ثروته التي يقدر حجمها بأكثر من 123 مليار دولار، كذلك منحت مؤسسة بيل وميليندا غيتس 100 مليون دولار للجهود المبذولة لتطوير لقاح "كوفيد-19" ولتمويل الاختبارات والعلاجات، وتعهد مؤسّس "ديل"، مايكل ديل؛ أيضا بمبلغ 100 مليون دولار.

وكشفت مبادرة "تشان زوكربيرغ"، عن عزمها المساهمة بمبلغ 25 مليون دولار أميركي في مشروع بيل غيتس الرامي لتطوير علاجات خاصة بفيروس كورونا الجديد.

وتأتي المبادرة عقب إطلاق مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية مشروع "مُسّرع تداوي كوفيد-19" في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، دعت مؤسسة "ويلكوم ترست"، الشركات الكبرى، إلى التبرع بمبلغ 8 مليارات دولار.

وقال مدير مؤسسة الأبحاث الطبية الخيرية جيريمي فارار؛ ومقرها لندن، إن الاستثمار الضخم في البحث العلمي هو "استراتيجية الخروج الوحيدة" لإنقاذ ملايين الأرواح وإنقاذ الاقتصاد العالمي من الركود الحتمي.

وبيّن فارار؛ أنه بينما تصرفت الشركات والحكومات بسرعة لدعم الموظفين والحفاظ على استمرار الاقتصاد العالمي، فإن الحل الوحيد على المدى الطويل هو تطوير اللقاحات والعلاجات بسرعة.

وتابع قائلاً: "إن استراتيجية الخروج الوحيدة التي أراها هي تطوير التشخيص والعلاجات واللقاحات".

وأبلغ فارار؛ الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات في العالم، أن التعهد بالأموال لصندوق "كوفيد زيرو" التابع لمؤسسة ويلكوم تراست "هو أفضل استثمار يمكن أن يقوم به عملك اليوم".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ محطات

اعلان
"أقطاب التكنولوجيا" يتسابقون لتخليص العالم من جائحة "كورونا"
سبق

رصد أقطاب صناعة التكنولوجيا حول العالم نحو 1.3 مليار دولار؛ للمساهمة في تخليص البشرية من وباء كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 82 ألف شخص بالعالم حتى الآن.

ودعت مؤسسة "ويلكوم تراست" الشركات الكبرى للتبرع بمبلغ 8 مليارات دولار؛ لإجراء أبحاث في تطوير الاختبارات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لمعالجة وباء "كوفيد-19".

وآخر المنضمين إلى ركب مكافحة الأمراض البشرية هو الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، الأميركي جاك دورسي؛ الذي تبرع بربع ثروته لتمويل الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تعهد دورسي؛ بالتبرع بمليار دولار لتمويل أبحاث حول فيروس كورونا الجديد للمساعدة على "نزع سلاح هذا الوباء"، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وقال دورسي؛ الذي شارك في تأسيس "تويتر" عام 2006 وأسّس شركة "سكوير" للدفع عبر الهاتف المحمول، في تغريدة له الثلاثاء، إنه تبرع بمبلغ مليار دولار من أسهم "سكوير" لصندوق خيري يسمى "ستارت سمول" من أجل "تمويل الصندوق العالمي لمكافحة "كوفيد-19".

وأضاف دورسي؛ البالغ من العمر 43 سنة، إن التبرع يعادل نحو "28 في المئة من ثروتي".

يُشار إلى أنه وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، يبلغ حجم ثروة دورسي نحو 3.9 مليار دولار.

وأعلن مؤسّس شركة "أمازون" وأغنى شخص في العالم، جيف بيزوس؛ في وقت سابق، أنه سيتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمؤسسة التغذية الأميركية الخيرية.

وقال بيزوس؛ البالغ من العمر 56 عاماً، في منشور على حسابه بموقع إنستغرام الأسبوع الماضي "حتى في الأوقات العادية، يعد انعدام الأمن الغذائي في الأسر الأميركية مشكلة مهمة، ولسوء الحظ يضاعف كوفيد-19 هذا الضغط بشكل كبير".

ويشكل هذا التبرع من بيزوس؛ أقل من 0.1 في المئة من ثروته التي يقدر حجمها بأكثر من 123 مليار دولار، كذلك منحت مؤسسة بيل وميليندا غيتس 100 مليون دولار للجهود المبذولة لتطوير لقاح "كوفيد-19" ولتمويل الاختبارات والعلاجات، وتعهد مؤسّس "ديل"، مايكل ديل؛ أيضا بمبلغ 100 مليون دولار.

وكشفت مبادرة "تشان زوكربيرغ"، عن عزمها المساهمة بمبلغ 25 مليون دولار أميركي في مشروع بيل غيتس الرامي لتطوير علاجات خاصة بفيروس كورونا الجديد.

وتأتي المبادرة عقب إطلاق مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية مشروع "مُسّرع تداوي كوفيد-19" في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، دعت مؤسسة "ويلكوم ترست"، الشركات الكبرى، إلى التبرع بمبلغ 8 مليارات دولار.

وقال مدير مؤسسة الأبحاث الطبية الخيرية جيريمي فارار؛ ومقرها لندن، إن الاستثمار الضخم في البحث العلمي هو "استراتيجية الخروج الوحيدة" لإنقاذ ملايين الأرواح وإنقاذ الاقتصاد العالمي من الركود الحتمي.

وبيّن فارار؛ أنه بينما تصرفت الشركات والحكومات بسرعة لدعم الموظفين والحفاظ على استمرار الاقتصاد العالمي، فإن الحل الوحيد على المدى الطويل هو تطوير اللقاحات والعلاجات بسرعة.

وتابع قائلاً: "إن استراتيجية الخروج الوحيدة التي أراها هي تطوير التشخيص والعلاجات واللقاحات".

وأبلغ فارار؛ الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات في العالم، أن التعهد بالأموال لصندوق "كوفيد زيرو" التابع لمؤسسة ويلكوم تراست "هو أفضل استثمار يمكن أن يقوم به عملك اليوم".

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
11:41 AM

"أقطاب التكنولوجيا" يتسابقون لتخليص العالم من جائحة "كورونا"

تبرعات تخطت المليار دولار لحفظ ملايين الأرواح وإنقاذ الاقتصاد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
1
4,008

رصد أقطاب صناعة التكنولوجيا حول العالم نحو 1.3 مليار دولار؛ للمساهمة في تخليص البشرية من وباء كورونا الذي تسبب في وفاة أكثر من 82 ألف شخص بالعالم حتى الآن.

ودعت مؤسسة "ويلكوم تراست" الشركات الكبرى للتبرع بمبلغ 8 مليارات دولار؛ لإجراء أبحاث في تطوير الاختبارات التشخيصية والعلاجات واللقاحات لمعالجة وباء "كوفيد-19".

وآخر المنضمين إلى ركب مكافحة الأمراض البشرية هو الرئيس التنفيذي لشركة تويتر، الأميركي جاك دورسي؛ الذي تبرع بربع ثروته لتمويل الجهود الرامية لمكافحة فيروس كورونا الجديد.

وبحسب "سكاي نيوز عربية" تعهد دورسي؛ بالتبرع بمليار دولار لتمويل أبحاث حول فيروس كورونا الجديد للمساعدة على "نزع سلاح هذا الوباء"، وفق صحيفة الغارديان البريطانية.

وقال دورسي؛ الذي شارك في تأسيس "تويتر" عام 2006 وأسّس شركة "سكوير" للدفع عبر الهاتف المحمول، في تغريدة له الثلاثاء، إنه تبرع بمبلغ مليار دولار من أسهم "سكوير" لصندوق خيري يسمى "ستارت سمول" من أجل "تمويل الصندوق العالمي لمكافحة "كوفيد-19".

وأضاف دورسي؛ البالغ من العمر 43 سنة، إن التبرع يعادل نحو "28 في المئة من ثروتي".

يُشار إلى أنه وفقاً لمؤشر بلومبيرغ للمليارديرات، يبلغ حجم ثروة دورسي نحو 3.9 مليار دولار.

وأعلن مؤسّس شركة "أمازون" وأغنى شخص في العالم، جيف بيزوس؛ في وقت سابق، أنه سيتبرع بمبلغ 100 مليون دولار لمؤسسة التغذية الأميركية الخيرية.

وقال بيزوس؛ البالغ من العمر 56 عاماً، في منشور على حسابه بموقع إنستغرام الأسبوع الماضي "حتى في الأوقات العادية، يعد انعدام الأمن الغذائي في الأسر الأميركية مشكلة مهمة، ولسوء الحظ يضاعف كوفيد-19 هذا الضغط بشكل كبير".

ويشكل هذا التبرع من بيزوس؛ أقل من 0.1 في المئة من ثروته التي يقدر حجمها بأكثر من 123 مليار دولار، كذلك منحت مؤسسة بيل وميليندا غيتس 100 مليون دولار للجهود المبذولة لتطوير لقاح "كوفيد-19" ولتمويل الاختبارات والعلاجات، وتعهد مؤسّس "ديل"، مايكل ديل؛ أيضا بمبلغ 100 مليون دولار.

وكشفت مبادرة "تشان زوكربيرغ"، عن عزمها المساهمة بمبلغ 25 مليون دولار أميركي في مشروع بيل غيتس الرامي لتطوير علاجات خاصة بفيروس كورونا الجديد.

وتأتي المبادرة عقب إطلاق مؤسسة بيل وميليندا غيتس الخيرية مشروع "مُسّرع تداوي كوفيد-19" في وقت سابق من الشهر الجاري.

وفي وقت سابق من يوم الثلاثاء، دعت مؤسسة "ويلكوم ترست"، الشركات الكبرى، إلى التبرع بمبلغ 8 مليارات دولار.

وقال مدير مؤسسة الأبحاث الطبية الخيرية جيريمي فارار؛ ومقرها لندن، إن الاستثمار الضخم في البحث العلمي هو "استراتيجية الخروج الوحيدة" لإنقاذ ملايين الأرواح وإنقاذ الاقتصاد العالمي من الركود الحتمي.

وبيّن فارار؛ أنه بينما تصرفت الشركات والحكومات بسرعة لدعم الموظفين والحفاظ على استمرار الاقتصاد العالمي، فإن الحل الوحيد على المدى الطويل هو تطوير اللقاحات والعلاجات بسرعة.

وتابع قائلاً: "إن استراتيجية الخروج الوحيدة التي أراها هي تطوير التشخيص والعلاجات واللقاحات".

وأبلغ فارار؛ الرؤساء التنفيذيين لأكبر الشركات في العالم، أن التعهد بالأموال لصندوق "كوفيد زيرو" التابع لمؤسسة ويلكوم تراست "هو أفضل استثمار يمكن أن يقوم به عملك اليوم".

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
4,987
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
14,082
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
19,747
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
41,037

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"
كورونا والعالم.. مواجهة مصيرية وقصص ساخرة و"رُب ضارة نافعة"

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة