"شفروليه" تكشف عن طرازات 2020 من أونيكس وكابتيفا وكورفيت ستينغراي

أطلقت 3 سيارات جديدة بالمنطقة خلال معرض دبي الدولي 2019

عبدالملك سرور- سبق: كشفت شفروليه، أمس الثلاثاء، النقاب عن ثلاثة طرازات جديدة، وذلك خلال مشاركتها في معرض دبي الدولي للسيارات 2019، وتوفر سيارتي أونيكس وكابتيفا لمسة جديدة لتشكيلة سيارات شفروليه في الشرق الأوسط.

وفي التفاصيل، تتصدر سيارة كورفيت ستينغراي 2020 المرتقبة، منصة العرض مع ظهورها الإقليمي الأول، بما تتمتع به من مستويات جديدة من الأداء والتكنولوجيا ومهارة الصنع والرفاهية، لتكون درّة تاج تشكيلة شفروليه لعام 2020.

وفي هذا السياق، قال جون روث، الرئيس والمدير الإداري لشركة جنرال موتورز إفريقيا والشرق الأوسط: "نحن في شفروليه، فخورون للغاية بتقديم واحدة من أوسع تشكيلات السيارات في المنطقة وأكثرها تنوعًا، والتي تستهدف جميع فئات عملاء السيارات.

وبدءًا بسيارة كورفيت ستينغراي الأسرع والأكثر فخامة من نوعها، وصولاً إلى سيارة أونيكس الأنيقة وسيارة الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات، كابتيفا، المثالية لجميع أفراد الأسرة، تعد تشكيلة شفروليه لهذا العام أكثر حيوية وروعة من أي وقت مضى.

ويشكل معرض دبي الدولي للسيارات منصة مثالية لإطلاق هذه السيارات الجديدة على المستوى الإقليمي، حيث يجمع أهم عشاق السيارات في المنطقة تحت سقف واحد، بما يتيح لنا استعراض رؤيتنا للمستقبل من خلال الابتكار والهندسة الحديثة".

كورفيت ستينغراي

تعد ستينغراي 2020 أول سيارة كورفيت بمحرك وسطي من شفروليه على الإطلاق، وبعدما بلغت السيارة التقليدية ذات المحرك الأمامي حدود أدائها، نقل مهندسو شفروليه قلب كورفيت، ألا وهو محركها، من مكانه التقليدي، وأصبح الآن يتموضع كجوهرة ثمينة في منصة عرض مميزة. وتعد سيارة كورفيت 2020 أسرع سيارة كورفيت إنتاجية عامة على الإطلاق، مع تسارع من الصفر إلى 60 ميلاً خلال أقل من ثلاث ثوانٍ فقط، عندما تكون مجهزة بحزمة Z51.

وتم تزويد سيارة ستينغراي 2020 بمحرك شفروليه الجديد من الجيل القادم V8 LT2 ذي الكتلة الصغيرة سعة 6.2 لتر، وهو المحرك الوحيد بنظام التنفس الطبيعي ضمن فئة محركات V8. ويولد هذا المحرك أكبر قوة حصانية وعزم دوران لأي سيارة عامة من طراز كورفيت مع 495 حصانًا و637 نيوتن للمتر من عزم الدوران، عندما يكون مقترنًا بعادم تعزيز الأداء.

وتتمتع السيارة ذات التصميم المستوحى من الطائرات المقاتلة الحديثة، بمظهر جريء يعبر عن اسم كورفيت العريق بلا مساومة. وفي خطوة لتعزيز الشعور بقوة الحركة في كل زاوية منها، يعد الموضع الجديد للمحرك نقطة محورية في تصميم ستينغراي 2020، ويمكن رؤيته من خلال نافذة الباب الخلفي الكبيرة.

وتدخل كورفيت ستينغراي 2020 مرحلة الإنتاج في منشأة جنرال موتورز للتجميع في بولينج جرين في أواخر العام 2019، وسوف تصل إلى أسواق الشرق الأوسط في منتصف عام 2020.

كابتيفا

تعد كابتيفا 2020 الجديدة كليًا إعادة ابتكار مستندة إلى تجربة شفروليه العالمية في مجال سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات لتعلن عن عصر جديد لهذا الاسم في منطقة الشرق الأوسط. وتعد سيارة عائلية بحيث تناسب جميع احتياجات الأسرة على اختلاف أسلوب حياتها، وذلك بفضل تصميمها المتطور ورحابتها الداخلية وكفاءتها في استهلاك الوقود وتقنياتها ذكية.

وتتمتع كابتيفا 2020 بتصميم عصري لافت يتسم بالقوة، وتتوفر بخمسة وسبعة مقاعد، لتعكس فلسفة شفروليه في سيارات الدفع الرباعي متعددة الاستخدامات في الرحابة والأناقة والذكاء.

وفي سياق توفير أعلى المستويات من راحة القيادة والمعدلات الرائدة في كفاءة استهلاك الوقود، تم تزويد كابتيفا الجديدة كليًا بمحرك ذي شحن توربيني سعته 1.5 لتر، ويولد عزم دوران يبلغ 255 نيوتن للمتر. وفضلاً عن مظهرها الجميل، تم تصميم كابتيفا لتوفر أفضل مستويات الأمان والراحة، حيث تزخر بمجموعة من ميزات وتقنيات السلامة النشطة لجعل القيادة اليومية أكثر سهولة ومتعة.

ومن المقرر أن تتوفر كابتيفا الجديدة في أسواق المنطقة بدءًا من أوائل عام 2020 بثلاثة طرازات وخمسة خيارات للألوان.

أونيكس

تجمع شفروليه أونيكس 2020 الجديدة كليًا بين التصميم والرحابة الداخلية المريحة، وقدرات الاتصال المبتكرة وتقنيات السلامة النشطة، لتوفر للعملاء سيارة مدمجة جديدة تمامًا تفوق أقرانها.

وتتميز السيارة بأفضل المزايا في فئتها على صعيد تقنيات السلامة وكفاءة استهلاك الوقود، بما في ذلك ست وسائد هواء قياسية في مختلف طرازاتها.

وتمتاز أونيكس الجديدة بجوهر تصميم شفروليه، إذ تزخر بخطوط رياضية حيوية وديناميكية وجسم عصري أنيق يعكس شخصيتها الرياضية.

وفي سياق أن تكون قيادة هذه السيارة سهلة وممتعة، ركز مهندسو شفروليه على إضفاء التنوع عليها، مع مقصورة داخلية رحبة وأنيقة توفر الراحة لما يصل إلى خمسة ركاب بالإضافة إلى حيز جيد للحمولة.

وتم تزويد أونيكس 2020 بعائلة جديدة تمامًا من محركات الشحن التوربيني ثلاثية الأسطوانات، بسعة 1 لتر، و1.2 لتر، مقترنة بناقل حركة أوتوماتيكي ذي 6 سرعات من نوع hyrda-matic لتقديم مستويات استثنائية من الكفاءة في استهلاك الوقود. وتتمتع سيارة أونيكس أيضًا بنظام توجيه مُحسَّن معزز كهربائيًا، تم ضبطه خصيصًا في هذه السيارة لتوفير مزيد من الثقة للسائق على الطرقات.

وتنضم سيارة أونيكس، التي تتوفر بثلاثة طرازات وخيارين لمحركات الشحن التوربيني، إلى تشكيلة شفروليه الإقليمية في أواخر عام 2020.

بالإضافة إلى إطلاق السيارات الجديدة، عرضت شفروليه أيضًا مجموعة إكسسواراتها الواسعة في معرض دبي الدولي للسيارات 2019. وبدءًا من خيارات التصميم الجمالي وصولاً إلى خيارات تعزيز الأداء والقدرات العملية، يمكن للعملاء بسهولة تحسين مواصفات سياراتهم لتلائم احتياجاتهم وأنماط حياتهم.

وتشارك شفروليه في معرض دبي الدولي للسيارات 2019، في الفترة من 12 إلى 16 نوفمبر، حيث تستعرض باقة منتجاتها المميزة في الجناح رقم #SSA19 في قاعة الشيخ راشد بمركز دبي التجاري العالمي.