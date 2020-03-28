ياسر آل ثابت يُرزق بمولود جديد

رُزق طبيب العيون بالمستشفى العسكري بالرياض، الدكتور ياسر بن محمد آل ثابت، بمولود أسماه "محمد".
وقدم زملاء الدكتور ياسر، التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة.
رُزق طبيب العيون بالمستشفى العسكري بالرياض، الدكتور ياسر بن محمد آل ثابت، بمولود أسماه "محمد".
وقدم زملاء الدكتور ياسر، التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة.
رُزق طبيب العيون بالمستشفى العسكري بالرياض، الدكتور ياسر بن محمد آل ثابت، بمولود أسماه "محمد".
وقدم زملاء الدكتور ياسر، التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة.
رُزق طبيب العيون بالمستشفى العسكري بالرياض، الدكتور ياسر بن محمد آل ثابت، بمولود أسماه "محمد".
وقدم زملاء الدكتور ياسر، التهاني والتبريكات، بمناسبة قدوم المولود الجديد، داعين الله أن يجعله من مواليد السعادة.