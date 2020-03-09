لندن.. وفاة مواطن بريطاني رابع جراء الإصابة بكورونا الجديد

﻿وسط توقعات بانتشار الفيروس بصورة أوسع خلال الأيام القادمة

أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك عن وفاة مواطن رابع جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



وأوضح هانكوك خلال مخاطبته مجلس العموم اليوم أن غرفة الطوارئ في مجلس الوزراء قررت خلال اجتماعها اليوم الاستمرار في مواجهة انتشار الفيروس ضمن مرحلة "الاحتواء" التي تعد الدرجة الثانية ضمن خطة الحكومة للتعامل مع المرض، مبيناً أن الوقت ما زال مبكراً لاتخاذ تدابير تتعلق بتقييد النشاط الاجتماعي بصورة أوسع.



وعلى صعيد متصل حذّر مجلس الوزراء البريطاني في وقت سابق اليوم من توقع انتشار الفيروس بصورة أوسع خلال الأيام القادمة مع استمرار ارتفاع عدد حالات الإصابة المؤكدة التي بلغت حتى الآن 319 حالة.