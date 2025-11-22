نجح مركز الضبط الأمني في الأفلاج، خلال الأيام القليلة الماضية، في الإطاحة بمطلوبين للجهات الأمنية، إضافة إلى ضبط آخرين بحوزتهم حبوب مخدرة وسلاح ناري. وحقّق رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في الأفلاج، خلال الأيام القليلة الماضية؛ 17 إنجازًا أمنيًّا تضمنت "ضبط مطلوبين للجهات الأمنية، والإطاحة بأشخاص بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة، وضبط مركبات مطلوبة لجهات أمنية، وأسلحة نارية غير مصرحة". وقد تم تحرير محاضر لجميع الحالات وتسليمهم والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة. ويعد مركز الضبط الأمني بالأفلاج من أكثر المراكز الأمنية تحقيقًا للإنجازات في التصدي للمحظورات والمخدرات والممنوعات، وضبط المطلوبين للجهات الأمنية.

مركز الضبط الأمني بالأفلاج: ضبط مطلوبين ومخدرات وسلاح مسلّم الهواملة سبق 2019-11-22 نجح مركز الضبط الأمني في الأفلاج، خلال الأيام القليلة الماضية، في الإطاحة بمطلوبين للجهات الأمنية، إضافة إلى ضبط آخرين بحوزتهم حبوب مخدرة وسلاح ناري.



وحقّق رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في الأفلاج، خلال الأيام القليلة الماضية؛ 17 إنجازًا أمنيًّا تضمنت "ضبط مطلوبين للجهات الأمنية، والإطاحة بأشخاص بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة، وضبط مركبات مطلوبة لجهات أمنية، وأسلحة نارية غير مصرحة".



وقد تم تحرير محاضر لجميع الحالات وتسليمهم والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.



ويعد مركز الضبط الأمني بالأفلاج من أكثر المراكز الأمنية تحقيقًا للإنجازات في التصدي للمحظورات والمخدرات والممنوعات، وضبط المطلوبين للجهات الأمنية.

22 نوفمبر 2019 - 25 ربيع الأول 1441 04:16 PM

مركز الضبط الأمني بالأفلاج: ضبط مطلوبين ومخدرات وسلاح 17 إنجازًا أمنيًّا تحققت على مدار الأيام القليلة الماضية





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نجح مركز الضبط الأمني في الأفلاج، خلال الأيام القليلة الماضية، في الإطاحة بمطلوبين للجهات الأمنية، إضافة إلى ضبط آخرين بحوزتهم حبوب مخدرة وسلاح ناري.



وحقّق رجال أمن الطرق بمركز الضبط الأمني في الأفلاج، خلال الأيام القليلة الماضية؛ 17 إنجازًا أمنيًّا تضمنت "ضبط مطلوبين للجهات الأمنية، والإطاحة بأشخاص بحوزتهم كمية من الحبوب المخدرة، وضبط مركبات مطلوبة لجهات أمنية، وأسلحة نارية غير مصرحة".



وقد تم تحرير محاضر لجميع الحالات وتسليمهم والمضبوطات للجهات ذات الاختصاص بالمحافظة.



ويعد مركز الضبط الأمني بالأفلاج من أكثر المراكز الأمنية تحقيقًا للإنجازات في التصدي للمحظورات والمخدرات والممنوعات، وضبط المطلوبين للجهات الأمنية.