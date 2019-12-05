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"حركية" تحتفي بذكرى البيعة الخامسة وتطلق مهرجانها السنوي

تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2019

احتفلت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، الأربعاء، بذكرى البيعة الخامسة، لتولي مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

كما أعلنت انطلاقة روزنامة "حركية" في نسختها الأولى بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2019، والتي تستمر 12 يومًا وتتضمن مهرجانات ترفيهية تستمر لمدة يومين بالعثيم مول الربوة.

وأقامت الجمعية حفلًا بهيجًا بهذه المناسبة، تخللته مجموعة متنوعة من الفعاليات ، وكلمة لعضو الجمعية العمومية الأستاذ فهد الشهري، وتلا ذلك وقفة مع ملهم من ذوي الإعاقة الحركية، راشد القنيعير، سرد فيها قصة نجاحه وأبرز التحديات التي واجهته في مسيرة حياته، والتغلب عليها وتجاوز الصعاب من خلال دعم جمعية حركية.

ثم بدأت فقرات احتفاء الجمعية بذكرى البيعة الخامسة التي تحاكي الولاء والفداء، وتعزز الروح الوطنية في النفوس على الأنغام والأهازيج الوطنية، ورفع الأعلام واللوحات الوطنية.

كما قام الأطفال باستعراض وطني، وشاهد الحضور مواهب ذوي الإعاقة على خشبة المسرح، وتكريمًا لعدد من المبدعين والموهوبين.

كما تخلل الحفل مباراة في كرة الطائرة لذوي الإعاقة بوضع الجلوس، وأركان عرض فيها إبداعات ذوي الإعاقة والأعمال اليدوية.

الذكرى الخامسة للبيعة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"حركية" تحتفي بذكرى البيعة الخامسة وتطلق مهرجانها السنوي
سبق

احتفلت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، الأربعاء، بذكرى البيعة الخامسة، لتولي مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

كما أعلنت انطلاقة روزنامة "حركية" في نسختها الأولى بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2019، والتي تستمر 12 يومًا وتتضمن مهرجانات ترفيهية تستمر لمدة يومين بالعثيم مول الربوة.

وأقامت الجمعية حفلًا بهيجًا بهذه المناسبة، تخللته مجموعة متنوعة من الفعاليات ، وكلمة لعضو الجمعية العمومية الأستاذ فهد الشهري، وتلا ذلك وقفة مع ملهم من ذوي الإعاقة الحركية، راشد القنيعير، سرد فيها قصة نجاحه وأبرز التحديات التي واجهته في مسيرة حياته، والتغلب عليها وتجاوز الصعاب من خلال دعم جمعية حركية.

ثم بدأت فقرات احتفاء الجمعية بذكرى البيعة الخامسة التي تحاكي الولاء والفداء، وتعزز الروح الوطنية في النفوس على الأنغام والأهازيج الوطنية، ورفع الأعلام واللوحات الوطنية.

كما قام الأطفال باستعراض وطني، وشاهد الحضور مواهب ذوي الإعاقة على خشبة المسرح، وتكريمًا لعدد من المبدعين والموهوبين.

كما تخلل الحفل مباراة في كرة الطائرة لذوي الإعاقة بوضع الجلوس، وأركان عرض فيها إبداعات ذوي الإعاقة والأعمال اليدوية.

05 ديسمبر 2019 - 8 ربيع الآخر 1441
05:29 PM

"حركية" تحتفي بذكرى البيعة الخامسة وتطلق مهرجانها السنوي

تزامنًا مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2019

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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احتفلت جمعية الإعاقة الحركية للكبار "حركية"، الأربعاء، بذكرى البيعة الخامسة، لتولي مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله، مقاليد الحكم في المملكة العربية السعودية.

كما أعلنت انطلاقة روزنامة "حركية" في نسختها الأولى بالتزامن مع اليوم العالمي لذوي الإعاقة 2019، والتي تستمر 12 يومًا وتتضمن مهرجانات ترفيهية تستمر لمدة يومين بالعثيم مول الربوة.

وأقامت الجمعية حفلًا بهيجًا بهذه المناسبة، تخللته مجموعة متنوعة من الفعاليات ، وكلمة لعضو الجمعية العمومية الأستاذ فهد الشهري، وتلا ذلك وقفة مع ملهم من ذوي الإعاقة الحركية، راشد القنيعير، سرد فيها قصة نجاحه وأبرز التحديات التي واجهته في مسيرة حياته، والتغلب عليها وتجاوز الصعاب من خلال دعم جمعية حركية.

ثم بدأت فقرات احتفاء الجمعية بذكرى البيعة الخامسة التي تحاكي الولاء والفداء، وتعزز الروح الوطنية في النفوس على الأنغام والأهازيج الوطنية، ورفع الأعلام واللوحات الوطنية.

كما قام الأطفال باستعراض وطني، وشاهد الحضور مواهب ذوي الإعاقة على خشبة المسرح، وتكريمًا لعدد من المبدعين والموهوبين.

كما تخلل الحفل مباراة في كرة الطائرة لذوي الإعاقة بوضع الجلوس، وأركان عرض فيها إبداعات ذوي الإعاقة والأعمال اليدوية.

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