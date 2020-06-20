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واشنطن تخفف العقوبات على "هواوي" وتسمح للشركات الأمريكية بالعمل معها

لتطوير شبكات الجيل الخامس باعتبار الشركة عضوًا في هيئات دولية للمعايير

عبدالملك سرور: في إطار حماية مصلحة الشركات الأمريكية أعلنت الولايات المتحدة تعديل العقوبات المفروضة على شركة هواوي، التي كان آخرها منعها من استخدام تكنولوجيا أمريكية في شبكات الجيل الخامس وتطوير أشباه الموصلات بالتعاون مع أي شركات في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية؛ إذ قررت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها قاعدة جديدة، مفادها أن العقوبات الأمريكية على هواوي لا ينبغي أن تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها في مسألة تطوير معايير مهمة في شبكات الجيل الخامس.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر تحدثت لوكالات الأنباء العالمية أنه بعد نحو عام من عدم الوضوح واليقين بالنسبة لتعاملات الشركات الأمريكية مع هواوي بسبب قرار إضافتها على القائمة السوداء، يأتي قرار وزارة التجارة الأمريكية ليخفف من وطأة العقوبات وقيود التعامل مع الشركة، ويسمح للشركات الأمريكية بالعمل مع هواوي في مجال معايير شبكات الجيل الخامس التي تعتبر هواوي من أنشط الشركات فيها على المستوى العالمي باعتبارها عضوًا في أكثر من 100 هيئة دولية للمعايير، ولديها 5 مراكز للبحث والتطوير في مجال الجيل الخامس، يعمل بها أكثر من 500 خبير رفيع المستوى. والقاعدة التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية تسمح بشكل أساسي للشركات الأمريكية بالمشاركة في هيئات المعايير والمقاييس التي تكون هواوي عضوًا فيها.

هواوي

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واشنطن تخفف العقوبات على "هواوي" وتسمح للشركات الأمريكية بالعمل معها
سبق

عبدالملك سرور: في إطار حماية مصلحة الشركات الأمريكية أعلنت الولايات المتحدة تعديل العقوبات المفروضة على شركة هواوي، التي كان آخرها منعها من استخدام تكنولوجيا أمريكية في شبكات الجيل الخامس وتطوير أشباه الموصلات بالتعاون مع أي شركات في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية؛ إذ قررت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها قاعدة جديدة، مفادها أن العقوبات الأمريكية على هواوي لا ينبغي أن تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها في مسألة تطوير معايير مهمة في شبكات الجيل الخامس.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر تحدثت لوكالات الأنباء العالمية أنه بعد نحو عام من عدم الوضوح واليقين بالنسبة لتعاملات الشركات الأمريكية مع هواوي بسبب قرار إضافتها على القائمة السوداء، يأتي قرار وزارة التجارة الأمريكية ليخفف من وطأة العقوبات وقيود التعامل مع الشركة، ويسمح للشركات الأمريكية بالعمل مع هواوي في مجال معايير شبكات الجيل الخامس التي تعتبر هواوي من أنشط الشركات فيها على المستوى العالمي باعتبارها عضوًا في أكثر من 100 هيئة دولية للمعايير، ولديها 5 مراكز للبحث والتطوير في مجال الجيل الخامس، يعمل بها أكثر من 500 خبير رفيع المستوى. والقاعدة التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية تسمح بشكل أساسي للشركات الأمريكية بالمشاركة في هيئات المعايير والمقاييس التي تكون هواوي عضوًا فيها.

20 يونيو 2020 - 28 شوّال 1441
01:42 AM

واشنطن تخفف العقوبات على "هواوي" وتسمح للشركات الأمريكية بالعمل معها

لتطوير شبكات الجيل الخامس باعتبار الشركة عضوًا في هيئات دولية للمعايير

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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عبدالملك سرور: في إطار حماية مصلحة الشركات الأمريكية أعلنت الولايات المتحدة تعديل العقوبات المفروضة على شركة هواوي، التي كان آخرها منعها من استخدام تكنولوجيا أمريكية في شبكات الجيل الخامس وتطوير أشباه الموصلات بالتعاون مع أي شركات في الخارج بالاعتماد على التكنولوجيا الأمريكية؛ إذ قررت وزارة التجارة الأمريكية في بيان لها قاعدة جديدة، مفادها أن العقوبات الأمريكية على هواوي لا ينبغي أن تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها في مسألة تطوير معايير مهمة في شبكات الجيل الخامس.

وفي التفاصيل، أوضحت مصادر تحدثت لوكالات الأنباء العالمية أنه بعد نحو عام من عدم الوضوح واليقين بالنسبة لتعاملات الشركات الأمريكية مع هواوي بسبب قرار إضافتها على القائمة السوداء، يأتي قرار وزارة التجارة الأمريكية ليخفف من وطأة العقوبات وقيود التعامل مع الشركة، ويسمح للشركات الأمريكية بالعمل مع هواوي في مجال معايير شبكات الجيل الخامس التي تعتبر هواوي من أنشط الشركات فيها على المستوى العالمي باعتبارها عضوًا في أكثر من 100 هيئة دولية للمعايير، ولديها 5 مراكز للبحث والتطوير في مجال الجيل الخامس، يعمل بها أكثر من 500 خبير رفيع المستوى. والقاعدة التي أعلنتها وزارة التجارة الأمريكية تسمح بشكل أساسي للشركات الأمريكية بالمشاركة في هيئات المعايير والمقاييس التي تكون هواوي عضوًا فيها.

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