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"العقاري" يوضح حقيقة منح مستفيدين قروضاً بالنظام السابق

العصيمي: ما ذكرته بعض الحسابات في "تويتر" غير صحيح

كشف المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي لـ"سبق" حقيقة ما يتم تداوله عن صدور موافقة لمنح بعض مستفيدي الصندوق قروضاً بالنظام القديم بدلاً من المدعوم، موضحاً بأن ما ذكر غير صحيح.

وجاء توضيح الصندوق بعد أن تداولت بعض المعرفات على "تويتر" اليوم أنباء تفيد بصدور قرار يقضي باعتماد أسماء بعض من متضرري الصندوق العقاري، لمنحهم قروضاً على النظام القديم كدفعة أولى ويتبعها بعد ذلك مزيد من الدفعات.

والتمويل السكني المدعوم الذي حل محل النظام السابق هو برنامج جديد اعتمد مؤخراً للتعجيل بالقروض يستهدف قوائم انتظار صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان.

ويحصل المستفيد الذي يتم التخصيص له على التمويل من أحد الممولين العقاريين حسب اختياره ويقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل عنه بشكل كلي أو جزئي وذلك بإيداعه في حسابه البنكي بشكل شهري، ويتم تحديد ذلك من خلال عدد أفراد أسرة المستفيد ومستوى دخله.

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"العقاري" يوضح حقيقة منح مستفيدين قروضاً بالنظام السابق
سبق

كشف المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي لـ"سبق" حقيقة ما يتم تداوله عن صدور موافقة لمنح بعض مستفيدي الصندوق قروضاً بالنظام القديم بدلاً من المدعوم، موضحاً بأن ما ذكر غير صحيح.

وجاء توضيح الصندوق بعد أن تداولت بعض المعرفات على "تويتر" اليوم أنباء تفيد بصدور قرار يقضي باعتماد أسماء بعض من متضرري الصندوق العقاري، لمنحهم قروضاً على النظام القديم كدفعة أولى ويتبعها بعد ذلك مزيد من الدفعات.

والتمويل السكني المدعوم الذي حل محل النظام السابق هو برنامج جديد اعتمد مؤخراً للتعجيل بالقروض يستهدف قوائم انتظار صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان.

ويحصل المستفيد الذي يتم التخصيص له على التمويل من أحد الممولين العقاريين حسب اختياره ويقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل عنه بشكل كلي أو جزئي وذلك بإيداعه في حسابه البنكي بشكل شهري، ويتم تحديد ذلك من خلال عدد أفراد أسرة المستفيد ومستوى دخله.

23 يناير 2019 - 17 جمادى الأول 1440
09:14 PM

"العقاري" يوضح حقيقة منح مستفيدين قروضاً بالنظام السابق

العصيمي: ما ذكرته بعض الحسابات في "تويتر" غير صحيح

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قاسم الخبراني - الرياض
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29,316

كشف المتحدث الرسمي باسم الصندوق العقاري حمود العصيمي لـ"سبق" حقيقة ما يتم تداوله عن صدور موافقة لمنح بعض مستفيدي الصندوق قروضاً بالنظام القديم بدلاً من المدعوم، موضحاً بأن ما ذكر غير صحيح.

وجاء توضيح الصندوق بعد أن تداولت بعض المعرفات على "تويتر" اليوم أنباء تفيد بصدور قرار يقضي باعتماد أسماء بعض من متضرري الصندوق العقاري، لمنحهم قروضاً على النظام القديم كدفعة أولى ويتبعها بعد ذلك مزيد من الدفعات.

والتمويل السكني المدعوم الذي حل محل النظام السابق هو برنامج جديد اعتمد مؤخراً للتعجيل بالقروض يستهدف قوائم انتظار صندوق التنمية العقاري ووزارة الإسكان.

ويحصل المستفيد الذي يتم التخصيص له على التمويل من أحد الممولين العقاريين حسب اختياره ويقوم الصندوق بسداد تكاليف التمويل عنه بشكل كلي أو جزئي وذلك بإيداعه في حسابه البنكي بشكل شهري، ويتم تحديد ذلك من خلال عدد أفراد أسرة المستفيد ومستوى دخله.

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