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تمديد مشروع جسر المشاة بـ"شرائع مكة" إلى ذي القعدة

يقام في شارع 64 ويهدف إلى مواجهة حوادث الدهس

أزالت أمانة العاصمة المقدسة اللوحة التي كانت تشير إلى المدة المحددة لتسليم مشروع جسر المشاة في شارع 64 بالشرائع، بعدما أصبح يتبقى على انتهاء المدة شهر وعدة ايّام.

ونشرت "سبق" تقريرًا بعنوان "36 يوماً وتنقضي مدة تنفيذ مشروع جسر المشاة بـ"شرائع مكة".. هل يتم؟!

وتضمنت اللوحة الجديدة الإشارة إلى تمديد المدة الزمنية للانتهاء من المشروع الى 1441/11/20هـ لتكون قرابة أربعة أشهر، في إطار المساعي الرامية لمواجهة حوادث الدهس.

وأعرب مستخدمو الطريق عن أملهم في أن يكون هذا آخر تعثر للمشروع وأن يتم الانتهاء منه في المدة المحددة.

مكة المكرمة أمانة العاصمة المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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تمديد مشروع جسر المشاة بـ"شرائع مكة" إلى ذي القعدة
سبق

أزالت أمانة العاصمة المقدسة اللوحة التي كانت تشير إلى المدة المحددة لتسليم مشروع جسر المشاة في شارع 64 بالشرائع، بعدما أصبح يتبقى على انتهاء المدة شهر وعدة ايّام.

ونشرت "سبق" تقريرًا بعنوان "36 يوماً وتنقضي مدة تنفيذ مشروع جسر المشاة بـ"شرائع مكة".. هل يتم؟!

وتضمنت اللوحة الجديدة الإشارة إلى تمديد المدة الزمنية للانتهاء من المشروع الى 1441/11/20هـ لتكون قرابة أربعة أشهر، في إطار المساعي الرامية لمواجهة حوادث الدهس.

وأعرب مستخدمو الطريق عن أملهم في أن يكون هذا آخر تعثر للمشروع وأن يتم الانتهاء منه في المدة المحددة.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
02:28 PM

تمديد مشروع جسر المشاة بـ"شرائع مكة" إلى ذي القعدة

يقام في شارع 64 ويهدف إلى مواجهة حوادث الدهس

A A A
أحمد العبدالله - مكة المكرمة
0
891

أزالت أمانة العاصمة المقدسة اللوحة التي كانت تشير إلى المدة المحددة لتسليم مشروع جسر المشاة في شارع 64 بالشرائع، بعدما أصبح يتبقى على انتهاء المدة شهر وعدة ايّام.

ونشرت "سبق" تقريرًا بعنوان "36 يوماً وتنقضي مدة تنفيذ مشروع جسر المشاة بـ"شرائع مكة".. هل يتم؟!

وتضمنت اللوحة الجديدة الإشارة إلى تمديد المدة الزمنية للانتهاء من المشروع الى 1441/11/20هـ لتكون قرابة أربعة أشهر، في إطار المساعي الرامية لمواجهة حوادث الدهس.

وأعرب مستخدمو الطريق عن أملهم في أن يكون هذا آخر تعثر للمشروع وأن يتم الانتهاء منه في المدة المحددة.

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