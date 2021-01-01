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5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ بمدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والشرقية والجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف ، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

وأصدر المركز عدة تنبيهات أخرى لمكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة على الخرمة والمويه، وسحبًا رعدية ممطرة على جدة والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص، بينما تشهد الطائف والخرمة والمويه وتربة أمطارًا رعدية، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

وتشهد الرياض أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والدمام والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر للشرقية، ذكر مركز الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على حفر الباطن وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الجوف بضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة طريف وعرعر ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

حالة الطقس الأرصاد أمطار المركز الوطني للأرصاد ضباب

الرئيسية/ المملكة / محليات

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5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ بمدى الرؤية
سبق

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والشرقية والجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف ، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

وأصدر المركز عدة تنبيهات أخرى لمكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة على الخرمة والمويه، وسحبًا رعدية ممطرة على جدة والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص، بينما تشهد الطائف والخرمة والمويه وتربة أمطارًا رعدية، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

وتشهد الرياض أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والدمام والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر للشرقية، ذكر مركز الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على حفر الباطن وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الجوف بضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة طريف وعرعر ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

01 يناير 2021 - 17 جمادى الأول 1442
12:42 AM

5 مناطق بمرمى تنبيهات "الأرصاد": أمطار وسحب رعدية وضباب وتدنٍ بمدى الرؤية

تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات .. وتستمر بعض الحالات حتى الثامنة صباحًا

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر عدة تنبيهات، حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مكة المكرمة والرياض والشرقية والجوف والحدود الشمالية.

وفي التفاصيل، أوضح مركز الأرصاد في تنبيه متقدم لمكة المكرمة أنها تشهد أمطارًا متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الطائف ، وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

وأصدر المركز عدة تنبيهات أخرى لمكة المكرمة بأنها تشهد أمطارًا خفيفة على الخرمة والمويه، وسحبًا رعدية ممطرة على جدة والجموم والعاصمة المقدسة والكامل وبحرة وخليص، بينما تشهد الطائف والخرمة والمويه وتربة أمطارًا رعدية، وتستمر بعض الحالات حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

وتشهد الرياض أمطارًا خفيفة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الدوادمي، وتستمر حتى الساعة الـ 06.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز المنطقة الشرقية بأنها تشهد ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة الأحساء والدمام والقطيف، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وفي تنبيه آخر للشرقية، ذكر مركز الأرصاد أنها تشهد أمطارًا رعدية مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية على حفر الباطن وتستمر حتى الساعة الـ 02.00 من صباح الجمعة.

ونبه المركز منطقة الجوف بضباب وتدن في مدى الرؤية الأفقية، وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية أيضًا ضبابًا وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية ، وتشمل الحالة طريف وعرعر ، وتستمر حتى الساعة الـ 08.00 من صباح الجمعة.

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