"الرميان": الدمج بين الرياضة والاستثمار من أهم أهدافنا

يعد رئيس اتحاد الجولف المستشار ياسر بن عثمان الرميان من الذين اكتشفوا في رياضة الجولف كل الصفات، كممارس ينتمي لهذه اللعبة وبما جعله أحد عرّابيها في المملكة، الأمر الذي رشحه من قبل مسيري الرياضة ليكون رئيسًا لاتحادها رغم أنه يشغل منصبًا كبيرًا وحساسًا، وهو المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ليزاوج -من منظار الخبير- الجانب الاستثماري الكبير الذي تدره كشأن سياحي استثماري سعودي مستقبلي، وكلعبة عالمية ترفيهية، والاستشهاد قائم وملموس بما هي عليه. وقد استقى المستشار "الرميان" التوجه الاستثماري والرقي التنظيمي للأحداث التنموية والرياضية من النموذج السعودي للفكر المتطور المتطلع نحو الأفضل المتمثل بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عرّاب وراعي رؤية السعودية 2030 التي ستجعل من السعودية مقصدًا استثماريًا وتنمويًا ورياضيًا متفوقًا ومتقدمًا. وما يدعم ذلك ينطلق من الدراسات الموثقة والإحصاءات المتخصصة في المجال السياحي على اهتمام السياح العرب والأجانب عموماً بالخدمات السياحية المرتبطة برياضة الجولف كصناعة ترفيهية ورياضية، الأمر الذي يعززه إعلان المستشار ياسر الرميان عن استضافة المملكة للجولات الأوروبية لمحترفي الغولف، والمقرر إقامتها آخر الأسبوع الجاري 31 يناير- 4 فبراير بملعب الغولف "رويال غرينز" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة المصنفين الأوائل عالمياً، وما أكده بتشديده على أن "هذه الاستضافة تعكس سعينا الحثيث نحو جعل هذه البطولة واحدة من أهم بطولات الجولف على مستوى العالم، ونطمح منذ البداية إلى تنظيم حدث يبرز الوجه الحضاري للمملكة ومستقبلها المشرق للمنطقة والعالم، وها نحن نسير على الطريق لتحقيق ذلك". ويضيف "الرميان": "من خلال منشأة الجولف عالمية السمات لدى نادي رويال غرينز للغولف، فإننا نتطلع لأن نصبح محط أنظار العالم ونسلط الأضواء على الأصول والثقافة والتراث العريق وبيئة الأعمال المتميزة التي تحتضنها المملكة وما نملكه من مقومات وكوادر لإنجاح هذا الحدث، وسيحظى اللاعبون العالميون المشاركون في البطولة بأحد أروع البطولات تنظيماً وأكثرها تميزًا". وليس الأمر من إقامة البطولات الكبرى على أرض السعودية يتوقف فقط على الاستثمار ونشر الرياضة، بل يتعداه ووفقًا لرؤية 2030 من أجل بعث حياة جديدة بدنيًا وتطلعات بطولية أكبر للشاب والشابة السعوديين، بالإضافة إلى أنها وسيلة من أجل بناء الفكر السعودي الجديد والإيمان بأن الرياضة جزء مهم من الثقافة العامة للبلاد.. ورئيس اتحاد الجولف قد أكد على أن هذه البطولة، ستكون ذات تميز كبير جدًا وفقًا لمشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم في منافساتها مع نخبة من نجوم العالم في مقدمتهم متصدرو التصنيف العالمي لمحترفي الجولف، ويتنافس المشاركون في البطولة على حصد جوائز تقدر قيمتها بـ 3.5 مليون دولار وسوف تساهم في تحديد هوية المتصدر للترتيب العالمي. ولعل اللافت أكثر في هذه البطولة التي ستنقلها نحو 240 قناة تلفزيونية وسيحضرها محبو هذه الرياضة من كثير من دول العالم أن المستضيف نادي الجولف "رويال غرينز" هو أحدث الملاعب العالمية التي تنظم لسلسلة بطولات الجولات الأوروبية، وأول ملعب جولف بالمملكة يستضيف أحد البطولات المصنفة على مستوى العالم، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية، ويضم مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية والاجتماعية الفاخرة، بالإضافة إلى أحد أفضل أكاديميات التدريب في العالم، وتم تهيئة كافة الإمكانيات لتهيئة الأجواء الملائمة لنشر رياضة الجولف بين جميع شرائح المجتمع وخاصة الصغار والشباب.. وفي ظل أن خبراء السياحة واللعبة قد رأوا أنه سيكون مقصدًا مستقبليًا سياحيًا لممارسي هذه الرياضة نظير الإمكانيات العالية والخدمات المتكاملة التي هو عليها. المهم في القول أن ما أقدم عليه اتحاد الجولف من توجه رياضي بفكر استثماري عالٍ.. هو امتداد للنهضة التنظيمية الاستثمارية في المملكة سواء في المدن الاستثمارية والاقتصادية أو الجوانب الترفيهية وما يذهب إلى التنظيمات الرياضية التي شهدت نموًا كبيرًا وقيمة عالية على المستويين القاري والعالمي.

"الرميان": الدمج بين الرياضة والاستثمار من أهم أهدافنا عيسى الحربي سبق 2019-01-27 يعد رئيس اتحاد الجولف المستشار ياسر بن عثمان الرميان من الذين اكتشفوا في رياضة الجولف كل الصفات، كممارس ينتمي لهذه اللعبة وبما جعله أحد عرّابيها في المملكة، الأمر الذي رشحه من قبل مسيري الرياضة ليكون رئيسًا لاتحادها رغم أنه يشغل منصبًا كبيرًا وحساسًا، وهو المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ليزاوج -من منظار الخبير- الجانب الاستثماري الكبير الذي تدره كشأن سياحي استثماري سعودي مستقبلي، وكلعبة عالمية ترفيهية، والاستشهاد قائم وملموس بما هي عليه.



وقد استقى المستشار "الرميان" التوجه الاستثماري والرقي التنظيمي للأحداث التنموية والرياضية من النموذج السعودي للفكر المتطور المتطلع نحو الأفضل المتمثل بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عرّاب وراعي رؤية السعودية 2030 التي ستجعل من السعودية مقصدًا استثماريًا وتنمويًا ورياضيًا متفوقًا ومتقدمًا.



وما يدعم ذلك ينطلق من الدراسات الموثقة والإحصاءات المتخصصة في المجال السياحي على اهتمام السياح العرب والأجانب عموماً بالخدمات السياحية المرتبطة برياضة الجولف كصناعة ترفيهية ورياضية، الأمر الذي يعززه إعلان المستشار ياسر الرميان عن استضافة المملكة للجولات الأوروبية لمحترفي الغولف، والمقرر إقامتها آخر الأسبوع الجاري 31 يناير- 4 فبراير بملعب الغولف "رويال غرينز" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة المصنفين الأوائل عالمياً، وما أكده بتشديده على أن "هذه الاستضافة تعكس سعينا الحثيث نحو جعل هذه البطولة واحدة من أهم بطولات الجولف على مستوى العالم، ونطمح منذ البداية إلى تنظيم حدث يبرز الوجه الحضاري للمملكة ومستقبلها المشرق للمنطقة والعالم، وها نحن نسير على الطريق لتحقيق ذلك".



ويضيف "الرميان": "من خلال منشأة الجولف عالمية السمات لدى نادي رويال غرينز للغولف، فإننا نتطلع لأن نصبح محط أنظار العالم ونسلط الأضواء على الأصول والثقافة والتراث العريق وبيئة الأعمال المتميزة التي تحتضنها المملكة وما نملكه من مقومات وكوادر لإنجاح هذا الحدث، وسيحظى اللاعبون العالميون المشاركون في البطولة بأحد أروع البطولات تنظيماً وأكثرها تميزًا".



وليس الأمر من إقامة البطولات الكبرى على أرض السعودية يتوقف فقط على الاستثمار ونشر الرياضة، بل يتعداه ووفقًا لرؤية 2030 من أجل بعث حياة جديدة بدنيًا وتطلعات بطولية أكبر للشاب والشابة السعوديين، بالإضافة إلى أنها وسيلة من أجل بناء الفكر السعودي الجديد والإيمان بأن الرياضة جزء مهم من الثقافة العامة للبلاد.. ورئيس اتحاد الجولف قد أكد على أن هذه البطولة، ستكون ذات تميز كبير جدًا وفقًا لمشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم في منافساتها مع نخبة من نجوم العالم في مقدمتهم متصدرو التصنيف العالمي لمحترفي الجولف، ويتنافس المشاركون في البطولة على حصد جوائز تقدر قيمتها بـ 3.5 مليون دولار وسوف تساهم في تحديد هوية المتصدر للترتيب العالمي.



ولعل اللافت أكثر في هذه البطولة التي ستنقلها نحو 240 قناة تلفزيونية وسيحضرها محبو هذه الرياضة من كثير من دول العالم أن المستضيف نادي الجولف "رويال غرينز" هو أحدث الملاعب العالمية التي تنظم لسلسلة بطولات الجولات الأوروبية، وأول ملعب جولف بالمملكة يستضيف أحد البطولات المصنفة على مستوى العالم، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية، ويضم مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية والاجتماعية الفاخرة، بالإضافة إلى أحد أفضل أكاديميات التدريب في العالم، وتم تهيئة كافة الإمكانيات لتهيئة الأجواء الملائمة لنشر رياضة الجولف بين جميع شرائح المجتمع وخاصة الصغار والشباب.. وفي ظل أن خبراء السياحة واللعبة قد رأوا أنه سيكون مقصدًا مستقبليًا سياحيًا لممارسي هذه الرياضة نظير الإمكانيات العالية والخدمات المتكاملة التي هو عليها.



المهم في القول أن ما أقدم عليه اتحاد الجولف من توجه رياضي بفكر استثماري عالٍ.. هو امتداد للنهضة التنظيمية الاستثمارية في المملكة سواء في المدن الاستثمارية والاقتصادية أو الجوانب الترفيهية وما يذهب إلى التنظيمات الرياضية التي شهدت نموًا كبيرًا وقيمة عالية على المستويين القاري والعالمي.

27 يناير 2019 - 21 جمادى الأول 1440 03:49 PM

"الرميان": الدمج بين الرياضة والاستثمار من أهم أهدافنا قبل انطلاق بطولة الجولة الأوروبية للمحترفين "سعودي جولف"





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يعد رئيس اتحاد الجولف المستشار ياسر بن عثمان الرميان من الذين اكتشفوا في رياضة الجولف كل الصفات، كممارس ينتمي لهذه اللعبة وبما جعله أحد عرّابيها في المملكة، الأمر الذي رشحه من قبل مسيري الرياضة ليكون رئيسًا لاتحادها رغم أنه يشغل منصبًا كبيرًا وحساسًا، وهو المشرف على صندوق الاستثمارات العامة، ليزاوج -من منظار الخبير- الجانب الاستثماري الكبير الذي تدره كشأن سياحي استثماري سعودي مستقبلي، وكلعبة عالمية ترفيهية، والاستشهاد قائم وملموس بما هي عليه.



وقد استقى المستشار "الرميان" التوجه الاستثماري والرقي التنظيمي للأحداث التنموية والرياضية من النموذج السعودي للفكر المتطور المتطلع نحو الأفضل المتمثل بالأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، عرّاب وراعي رؤية السعودية 2030 التي ستجعل من السعودية مقصدًا استثماريًا وتنمويًا ورياضيًا متفوقًا ومتقدمًا.



وما يدعم ذلك ينطلق من الدراسات الموثقة والإحصاءات المتخصصة في المجال السياحي على اهتمام السياح العرب والأجانب عموماً بالخدمات السياحية المرتبطة برياضة الجولف كصناعة ترفيهية ورياضية، الأمر الذي يعززه إعلان المستشار ياسر الرميان عن استضافة المملكة للجولات الأوروبية لمحترفي الغولف، والمقرر إقامتها آخر الأسبوع الجاري 31 يناير- 4 فبراير بملعب الغولف "رويال غرينز" في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، بمشاركة المصنفين الأوائل عالمياً، وما أكده بتشديده على أن "هذه الاستضافة تعكس سعينا الحثيث نحو جعل هذه البطولة واحدة من أهم بطولات الجولف على مستوى العالم، ونطمح منذ البداية إلى تنظيم حدث يبرز الوجه الحضاري للمملكة ومستقبلها المشرق للمنطقة والعالم، وها نحن نسير على الطريق لتحقيق ذلك".



ويضيف "الرميان": "من خلال منشأة الجولف عالمية السمات لدى نادي رويال غرينز للغولف، فإننا نتطلع لأن نصبح محط أنظار العالم ونسلط الأضواء على الأصول والثقافة والتراث العريق وبيئة الأعمال المتميزة التي تحتضنها المملكة وما نملكه من مقومات وكوادر لإنجاح هذا الحدث، وسيحظى اللاعبون العالميون المشاركون في البطولة بأحد أروع البطولات تنظيماً وأكثرها تميزًا".



وليس الأمر من إقامة البطولات الكبرى على أرض السعودية يتوقف فقط على الاستثمار ونشر الرياضة، بل يتعداه ووفقًا لرؤية 2030 من أجل بعث حياة جديدة بدنيًا وتطلعات بطولية أكبر للشاب والشابة السعوديين، بالإضافة إلى أنها وسيلة من أجل بناء الفكر السعودي الجديد والإيمان بأن الرياضة جزء مهم من الثقافة العامة للبلاد.. ورئيس اتحاد الجولف قد أكد على أن هذه البطولة، ستكون ذات تميز كبير جدًا وفقًا لمشاركة أفضل لاعبي الجولف في العالم في منافساتها مع نخبة من نجوم العالم في مقدمتهم متصدرو التصنيف العالمي لمحترفي الجولف، ويتنافس المشاركون في البطولة على حصد جوائز تقدر قيمتها بـ 3.5 مليون دولار وسوف تساهم في تحديد هوية المتصدر للترتيب العالمي.



ولعل اللافت أكثر في هذه البطولة التي ستنقلها نحو 240 قناة تلفزيونية وسيحضرها محبو هذه الرياضة من كثير من دول العالم أن المستضيف نادي الجولف "رويال غرينز" هو أحدث الملاعب العالمية التي تنظم لسلسلة بطولات الجولات الأوروبية، وأول ملعب جولف بالمملكة يستضيف أحد البطولات المصنفة على مستوى العالم، حيث تم تصميمه وفق أعلى المعايير الدولية، ويضم مجموعة من المرافق الرياضية والترفيهية والاجتماعية الفاخرة، بالإضافة إلى أحد أفضل أكاديميات التدريب في العالم، وتم تهيئة كافة الإمكانيات لتهيئة الأجواء الملائمة لنشر رياضة الجولف بين جميع شرائح المجتمع وخاصة الصغار والشباب.. وفي ظل أن خبراء السياحة واللعبة قد رأوا أنه سيكون مقصدًا مستقبليًا سياحيًا لممارسي هذه الرياضة نظير الإمكانيات العالية والخدمات المتكاملة التي هو عليها.



المهم في القول أن ما أقدم عليه اتحاد الجولف من توجه رياضي بفكر استثماري عالٍ.. هو امتداد للنهضة التنظيمية الاستثمارية في المملكة سواء في المدن الاستثمارية والاقتصادية أو الجوانب الترفيهية وما يذهب إلى التنظيمات الرياضية التي شهدت نموًا كبيرًا وقيمة عالية على المستويين القاري والعالمي.