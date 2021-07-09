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هنا آلية الطريق إلى مكة لحجاج الداخل.. أسطول من الحافلات و4 مراكز للاستقبال

أطلقت وزارة الحج والعمرة بوابة لحجاج الداخل لحجز مواعيد الوصول إلى مكة المكرمة.

وقالت: هناك أسطول من الحافلات المهيئة لنقل الحجاج، وجدول إرشادي خاص لكل حاج، و33 ألف رحلة نقل للحجاج خلال رحلة المشاعر.

وأكدت على استقبال الحجاج خلال يومي 7 و8 من ذي الحجة في 4 مراكز للاستقبال.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت مساء أمس انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

وزارة الحج والعمرة الحج ضيوف الرحمن موسم الحج المشاعر المقدسة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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هنا آلية الطريق إلى مكة لحجاج الداخل.. أسطول من الحافلات و4 مراكز للاستقبال
سبق

أطلقت وزارة الحج والعمرة بوابة لحجاج الداخل لحجز مواعيد الوصول إلى مكة المكرمة.

وقالت: هناك أسطول من الحافلات المهيئة لنقل الحجاج، وجدول إرشادي خاص لكل حاج، و33 ألف رحلة نقل للحجاج خلال رحلة المشاعر.

وأكدت على استقبال الحجاج خلال يومي 7 و8 من ذي الحجة في 4 مراكز للاستقبال.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت مساء أمس انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

09 يوليو 2021 - 29 ذو القعدة 1442
02:18 AM

هنا آلية الطريق إلى مكة لحجاج الداخل.. أسطول من الحافلات و4 مراكز للاستقبال

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عبدالرزاق البجالي - مكة المكرمة
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352

أطلقت وزارة الحج والعمرة بوابة لحجاج الداخل لحجز مواعيد الوصول إلى مكة المكرمة.

وقالت: هناك أسطول من الحافلات المهيئة لنقل الحجاج، وجدول إرشادي خاص لكل حاج، و33 ألف رحلة نقل للحجاج خلال رحلة المشاعر.

وأكدت على استقبال الحجاج خلال يومي 7 و8 من ذي الحجة في 4 مراكز للاستقبال.

وكانت وزارة الحج والعمرة قد أعلنت مساء أمس انتهاء مراحل التسجيل عبر المسار الإلكتروني لحجاج الداخل، حيث تم تأهيل 60 ألف حاج من المواطنين والمقيمين من داخل المملكة.

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