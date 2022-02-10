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الاتحاد الآسيوي يحدد موعد الملحق بين التعاون السعودي والجيش السوري

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد مواجهة الملحق المؤهل لـ دوري أبطال آسيا والتي تجمع التعاون السعودي والجيش السوري.

وتقرر أن تقام المواجهة يوم الثلاثاء 15 مارس المقبل ،على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في تمام الساعة 6:50 مساء.

يذ كر أن الفائز في المباراة سيتأهل مباشرة إلى دور المجموعة وسيكون في المجموعة الرابعة والتي تضم الدحيل القطري وسباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد الآسيوي يحدد موعد الملحق بين التعاون السعودي والجيش السوري
سبق

اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد مواجهة الملحق المؤهل لـ دوري أبطال آسيا والتي تجمع التعاون السعودي والجيش السوري.

وتقرر أن تقام المواجهة يوم الثلاثاء 15 مارس المقبل ،على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في تمام الساعة 6:50 مساء.

يذ كر أن الفائز في المباراة سيتأهل مباشرة إلى دور المجموعة وسيكون في المجموعة الرابعة والتي تضم الدحيل القطري وسباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

10 فبراير 2022 - 9 رجب 1443
04:37 PM

الاتحاد الآسيوي يحدد موعد الملحق بين التعاون السعودي والجيش السوري

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صحيفة سبق الإلكترونية - بريدة
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اعتمدت لجنة المسابقات بالاتحاد الآسيوي لكرة القدم موعد مواجهة الملحق المؤهل لـ دوري أبطال آسيا والتي تجمع التعاون السعودي والجيش السوري.

وتقرر أن تقام المواجهة يوم الثلاثاء 15 مارس المقبل ،على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية ببريدة في تمام الساعة 6:50 مساء.

يذ كر أن الفائز في المباراة سيتأهل مباشرة إلى دور المجموعة وسيكون في المجموعة الرابعة والتي تضم الدحيل القطري وسباهان الإيراني وباختاكور الأوزبكي.

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200 مليار دولار ..

04 فبراير
9,673
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